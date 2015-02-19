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بالفيديو.. أوباما: الإرهابيون لا يتحدثون نيابة عن مليار مسلم حول العالم

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قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن «الإرهابيين لا يتحدثون نيابة عن مليار مسلم حول العالم»، مؤكدًا أنه «لا يوجد دين مسؤول عن الإرهاب، فالإرهاب مسؤولية الإرهابيين».

وأضاف أوباما، خلال كلمته أمام الجلسة العاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الليبية، أن «الإسلام يتحدث عن التسامح والسماحة، والقرآن يقول: (من قتل نفس كأنه قتل الناس جميعا)».

وتابع: «يجب عزل الإرهابيين، وقطع علاقتهم بالشباب الذي يتم تجنيده، العالم الإسلامي قد واجه بعض المشكلات، بسبب تلويث الإسلام أو الاستعمار».

وشدد على أنه يجب أن نكون واضحين بشأن ما نرفضه، وخاصة تلك الأفكار الإرهابية»، مضيفًا: «لا نسعى لمكافحة الإسلام لكننا نسعى لمكافحة الإرهاب».

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