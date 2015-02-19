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القوات الخاصة المصرية تقتل وتأسر العشرات من ” داعش ” بليبيا

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القوات الخاصة المصرية تقتل وتأسر العشرات من ” داعش ” بليبيا القوات الخاصة المصرية تقتل وتأسر العشرات من ” داعش ” بليبيا

تمكنت مجموعة من القوات الخاصة المصرية، بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، من قتل أكثر من 100 عنصر من داعش في معسكر بجنوب مدينة درنة الليبية، وأسر العشرات، من بينهم مصريون، وعرب وأجانب، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة من داخل وخارج ليبيا.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد غصت، منذ صباح الأربعاء، بروايات شبه متطابقة حول قيام مجموعة من الجيش المصري بعملية إنزال فجر اليوم على معسكر أبو كريم الوهداني جنوبي درنة، حيث قتلت العناصر الإرهابية التي تستخدمه وأسرت بعضا منهم.

كذلك ذكرت صحف عربية، وأجنبية، أن القوات المصرية قامت بإنزال بري في درنة، وتحدثت أخرى عن غارات سبقت العملية.

وتحدثت أكثر الروايات تطابقا من مصادر مختلفة، منها مسئولون من عدة دول، عن مقتل أكثر من 150 من عناصر داعش في المعسكر وأسر القوات المصرية للعشرات.

وفي المقابل، فإن خسائر قوة التدخل السريع، وقوامها 30 من أفراد القوات الخاصة، لم تتعد قتيلين و6 مصابين.

أما أسرى داعش في ليبيا فمن بينهم مصريون وعرب وأجانب من جنسيات مختلفة، حسب المصادر المتاحة.

سكاي نيوز

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