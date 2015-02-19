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إصابة 13 طفل وسائق في حادث مروري بطريق ” الداخلة – الخارجة ” بالوادي الجديد‎

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إصابة 13 طفل وسائق في حادث مروري بطريق ” الداخلة – الخارجة ” بالوادي الجديد‎ إصابة 13 طفل وسائق في حادث مروري بطريق ” الداخلة – الخارجة ” بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوصول 14 شخصًا  مصابًا في حادث مروري بطريق الداخلة الي مستشفى الخارجة العام .

جاء الحادث نتيجة انقلاب  سيارة ميكروباص تقل 13 تلميذًا من ابناء العاملين بمشروع فوسفات ابو طرطور ،وسائق السيارة عقب عودتهم من رحلة لمدينه الخارجة ومتجهين الي مقر المدينة السكنية بمشروع فوسفات ابوطرطور بمنطقة الكيلو 60 بطريق ” الخارجة – الداخلة  ” .

وأسفر الحادث عن اصابة التلاميذ بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ،واصابة سائق  السيارة الميكروباص بكسور مختلفة .

وانتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث  ،وتم نقل التلاميذ الي مستشفى الخارجة العام وجاري تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيقات .

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