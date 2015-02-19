بالفيديو #ليلة_الابطال .. ريال مدريد يقتل شالكه المستسلم

تغلب ريال مدريد على مضيفه شالكه بسهولة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء على ملعب باي أرينا في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حل ضيفا على شالكه في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، في لقاء مكرر بينهما في نفس الدور الموسم الماضي، حينما سحق الفريق الملكي مضيفه آنذاك بستة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة تسيد كامل لحاملي لقب البطولة الموسم الماضي، وسط استسلام تام للفريق المضيف الذي يبدو وكأنه مقتنعا بأن وداعه للمسابقة مسألة وقت ليس أكثر.

رونالدو افتتح أهداف اللوس بلانكوس في الدقيقة 26 برأسية بعدما تابع عرضية قادمة من الرواق الأيمن من داني كارفاخال، ليحولها اللاعب البرتغالي في الشباك بسهولة بعدما هرب من رقابة المدافعين.

وكاد شالكه في ظهوره الوحيد في المباراة، أن يعدل النتيجة في الشوط الثاني، بعدما سدد فيليكس بلات كرة صاروخية، لكن عارضة مرمى ريال مدريد منعته من إدراك التعادل.

لكن بعد فرصة الفريق الألماني بدقائق، انطلق رونالدو من الناحية اليسرى وراوغ مدافعا شالكه ببراعة ليمرر إلى مارسيلو، الذي سدد بيمناه كرة قوية، لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة أصبحت مهمة ريال مدريد في بلوغ الدور ربع النهائي سهلة، حيث يحتاج إلى التعادل السلبي في لقاء العودة أو الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في سانتياجو برنابيو في العاشر من مارس المقبل.

شاهد أهداف المباراة