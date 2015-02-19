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بالفيديو #ليلة_الابطال - بازل يفشل في الخروج فائزا أمام بورتو ' المسيطر '

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بالفيديو #ليلة_الابطال - بازل يفشل في الخروج فائزا أمام بورتو ' المسيطر ' بالفيديو #ليلة_الابطال - بازل يفشل في الخروج فائزا أمام بورتو ' المسيطر '

نجح نادي بورتو البرتغالي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مستضيفة بازل بالتعادل 1-1 في دوري الأبطال.

بورتو حل ضيفا على بازل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لقاء شهد مشاركة متوسط الميدان المصري محمد النني بينما جلس أحمد حمودي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 82.

مع انطلاق المباراة وبالتحديد في الدقيقة 11 استغل جونزالز تمريرة رائعة من فابيان فراي لينفرد بمرمى بورتو ويضعها في الشباك.

شاهد - الهدف

واصطدم جونزالز بفابيانو حارس مرمى بورتو في لقطة الهدف ليتعرض للإصابة ويخرج من الملعب.

وحل دافيد كالا بديلا له مع استمرار تواجد أحمد حمودي على مقاعد البدلاء.

واستمر صمود الدفاعات السويسرية طوال أحداث الشوط الأول.

لقطة المباراة

في الدقيقة 48 من الشوط الثاني هز كاسميرو لاعب بورتو شباك بازل مستغلا تخبط في دفاع الفريق السويسري ليحتفل مع زملائه.

وإذ فجأة قرر حكم المباراة إلغاء الهدف بعد التشاور مع الحكم المساعد، وأظهرت الإعادة التليفزيونية وجود لاعبي من بورتو أمام حارس مرمى بازل يحجبا الرؤية عنه.

شاهد اللقطة

اضغط الفريق البرتغالي استمر حتى الدقيقة 79 عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبورتو نفذها دانيلو لويز بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق شارك أحمد حمودي، إلا أن المباراة لم تشهد أي جديد، لتنتهي بالتعادل الإيجابي.

ويرحل بازل لمواجهة بورتو في العاشر من الشهر المقبل من أجل لقاء الإياب.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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