مدرب شالكة: الخسارة أمام مدريد؟ الحظ عاندنا

أكد روبيرتو دي ماتيو المدير الفني لنادي شالكة الألماني أن الحظ عاند فريقه أمام ريال مدريد عندما حاول الفريق الألماني تعديل النتيجة.

ريال مدريد نجح في الفوز على شالكة 2-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث دي ماتيو عقب المباراة قائلا: " أنها نتيجة مؤسفة بالنسبة لنا، حاولنا معادلة النتيجة وتسجيل هدف ولكن الحظ عاندنا".

وأضاف "واجهنا أحد أفضل الفرق في العالم ولم نقدم الأداء المطلوب".

كريستيانو رونالدو وضع الملكي في المقدمة أولا في الدقيقة 26 من الشوط الأول قبل أن يضع مارسيلو هدفا ولا أروع في الدقيقة 79 من عمر المباراة.