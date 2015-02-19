ليلة_الابطال - براهيمي: هدفنا في بازل سيكون سببا في تأهلنا لربع النهائي

أكد ياسين براهيمي لاعب بورتو أن الهدف الذي سجله فريقه في مرمى بازل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء سيكون هو سببا في تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بورتو حل ضيفا على بازل في ملعب سانت جاكوب بارك في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله.

وتحدث براهيمي عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"هذا الهدف مهم جدا، وسوف يعطينا أفضلية في لقاء العودة"، مضيفا"حتى بعد أن تأخرنا في النتيجة في أول ربع ساعة، نجحنا في الإبقاء على أنفسنا هادئين من أجل الوصول للتعادل".

وأكمل"سوف نلعب من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة والتأهل للدور التالي".

ونفى اللاعب الجزائري طلبه التبديل خلال المباراة لشعوره بالإصابة، موضحا أن مدرب الفريق هو من قام بسحبه حتى لا تتفاقم إصابته.

وأردف"لا، لم أطلب التبديل في المباراة، لكن المدرب هو من رأى ضرورة إخراجي من المباراة".