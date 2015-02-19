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أوباما: الإسلام دين العدالة.. ولسنا في حرب معه.. والإرهابيون لا يمثلون مليار مسلم

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أوباما: الإسلام دين العدالة.. ولسنا في حرب معه.. والإرهابيون لا يمثلون مليار مسلم أوباما: الإسلام دين العدالة.. ولسنا في حرب معه.. والإرهابيون لا يمثلون مليار مسلم

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، في معرض خطابه أمام مؤتمر مكافحة العنف المتطرف بواشنطن: نحن لسنا في حرب مع الإسلام نحن في حرب مع من حرفوا الإسلام، والإرهابيون لايمثلون مليار مسلم.. والإسلام هو دين العدالة والتسامح.

وأضاف أوباما، على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في مواجه التطرف، وعلى داعش تستخدم التقنيات الحديثة لتجنيد الشباب وسنستمر في محاربة الإرهاب في أي مكان في العالم.

وأكدا أوباما، أن الديمقراطية من أهم السبل في مواجهة التطرف، مضيفاً على زعماء المسلمين إظهار أن داعش يحارب الإسلام.

وأشار أوباما، إلي أن الإرهابيون يعرضون أموالاً وخدمات اجتماعية لتجنيد المقاتلين في مناطق لا تقوم الحكومات بتغطيتها.

 

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