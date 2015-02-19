صحيفة إيطالية: البنتاجون وضع قائمة سوداء لتصفية قيادات ” داعش ”

وضع وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” قائمة سرية خاصة تضم قيادات وزعامات داعش، التي يتحتم تصفيتها بغض النظر عن تطور العمليات العسكرية والحربية على الميدان، وفق ما نشرت صحيفة الكوريريه دي لا سيرا، الإيطالية، على موقعها الأربعاء.

وأَضافت الصحيفة أن القائمة السرية التي يأتي على رأسها البغدادي زعيم التنظيم، تتضمن أسماء لعشرات القياديين العسكريين السابقين في جيش صدام حسين، وعشرات القيادات من الصنف الثاني التي يقتصر دورها على الدعم اللوجستي والتنظيم الذين يشكلون عماد التنظيم غير الظاهر، والذين يعوضون عند الاقتضاء وبسرعة القيادات التي تسقط في العمليات العسكرية، ما يحافظ على استمرار وتماسك التنظيم أمام الضربات الشرسة التي يتعرض لها.

جون ومخرجو فيديوهات داعش

> وإلى جانب العسكرية واللوجستية، تضم القائمة بعض الأسماء التي لا تقل خطورة، وفي مقدمتها جون القاتل الشهير، وزميله الذي نحر الأقباط المصريين في ليبيا، والذي تشير بعض المصادر إلى أنه أمريكي الجنسية، إلى جانب مجموعة البرتغاليين المتخصصين في صناعة أفلام داعش، وبعض الأهداف الأخرى التي تهم الولايات المتحدة المتحدة وكذلك الأردن.

وقالت الصحيفة، إن المخابرات الأردنية، تلعب دوراً محورياً في هذه الخطة، ميدانياً مع دعم لوجستي وتخصيص بعض الموارد البشرية والطائرات بلا طيار المتخصصة والتي لا هم لها سوى اصطياد الأسماء الداعشية الموجودة على القائمة السوداء، على مدار الساعة.