فى «سراى عابدين» ماتت الضمائر

ترى ما الذى يجعل فتاة كويتية فى الثلاثينيات من عمرها ليست لديها سوى خبرة متواضعة فى مجال الإبداع الدرامى التليفزيونى وليست لديها معرفة صحيحة بتاريخ مصر الحديث أن تفكر فى أن تقحم أنفها فى تبجح وتكتب مسلسلاً درامياً عن الخديو إسماعيل المعروف بأنه بنى مصر الحديثة وأفضل من حكموها من أسرة محمد على، وتستحق إنجازاته العديدة أن نذكر الناس بها لا أن نتجاهلها؟ ونحن نتساءل فى استنكار عن سبب اختيار هذه الفتاة التى لا يعرفها هذا الجانب المتدنى بالذات عن حياة خديو مصر بشكل متعمد ومبالغ فيه؟ كأن النية مبيتة من هذه الفتاة ومن الذين أنفقوا أكثر من عشرين مليوناً من الدولارات على هذا المسلسل القبيح على تشويه حقبة مضيئة من تاريخ بلدنا.

كان الأولى بالفتاة الكويتية بصفتها تنتمى إلى الأمة العربية أن تحاول بدلاً من العبث بتاريخ مصر أن تعبث بميولها الدنيئة فى حقبة من تاريخ الأمة العربية فيما بختص بولع الحكام بالزواج من أكثر من واحدة واقتنائهم مئات الجوارى، وما كان يلومها أحد، هذا إذا كانت تملك شيئاً من الفن الدرامى. إن تاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية على سبيل المثال يمتلئ بهذه الحكايات الماجنة التى تثير اهتمام أمثالها من ضعاف النفوس.

ألم تحاول هذه الكاتبة المدعية التى لا تملك من مقومات الفن شيئاً أن تدرك أن هناك ثوابت ومسلمات بالنسبة للشخصية التاريخية؟ ألم تقرأ ما فعله جورجى زيدان فى سلسلة رواياته عن تاريخ الإسلام؟ ألم تحاول أن تقرأ أعمال سير «والتر سكوت» سيد من كتب الرواية التاريخية، حيث اعتمد على ثوابت العصر الذى يكتب عنه، وأما الحدث فكان يدور حول شخصيات من إبداعه هو، ولكن فى زمن ملك معين، حيث يحاول الكاتب أن يلقى الضوء على العصر؟.

وعندما يتعرض المبدع للشخصية التاريخية فإنه يقوم بتحليل هذه الشخصية ويغوص فى داخلها ويجد المبررات الفنية للحقيقة التاريخية، فمن الثوابت مثلاً لشخصية خالد بن الوليد عبقريته العسكرية، وهو كقائد عسكرى لم يهزم قط، حتى عندما حارب المسلمين قبل إسلامه فإنه من المستحيل أن نقول غير ذلك. ومن الثوابت فى شخصية هارون الرشيد أنه كان طموحاً وغيوراً على إسلامه وعروبته، وأنه تزوج كثيراً واقتنى مئات من الجوارى، فهل نكتفى بهذا عن هارون الرشيد؟. إنه بهذه الحال لا يختلف عن غيره من الخلفاء، فماذا عن تقواه وحرصه على نشر الإسلام وتوسيع رقعته حتى إنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً، هذا بالإضافة إلى حبه الشديد بالعلوم والآداب والفنون، فقد ازدهر عصر الرشيد بعلو شأن العلوم والآداب والفنون وغرس فى أبنائه حب كل هذه الأشياء، فازدهرت فى عهده وعهد أبنائه الحضارة والثقافة، خاصة الترجمة من اليونانية واللاتينية والفارسية، فهل عندما يتعرض المبدع لشخصية هذا الخليفة يقتصر الأمر على زوجاته ونسائه؟

وكذلك الأمر بالنسبة للخديو إسماعيل فقد كان رجلاً طموحاً للغاية، حيث كان يشتهى الفرامانات التى تحقق له الجاه والتفرد عن سابقيه من حكام أسرة محمد على وتعمل على استقلال مصر.

وكان الخديو إسماعيل صاحب رؤية فى غاية الأهمية وجديرة بعرضها، وذلك لأنه درس وتعلم فى فرنسا، فأراد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا ويكمل مسيرة جده العظيم محمد على باشا فى الرقى والتقدم.

وللأسف فقد افترى على هذا الخديو الكثير من المؤرخين، خاصة المصريين منهم بعد زوال النظام الملكى، وذلك تقرباً من نظام عبدالناصر فقرأنا عجباً من كتب هؤلاء المؤرخين الذين باعوا ضمائرهم قرباناً وتزلفاً وخوفاً من بطش عبدالناصر وزبانيته.

كان طموح إسماعيل أشبه بطموح أبيه إبراهيم باشا الذى يعد من أعظم القادة العسكريين فى العصر الحديث، حتى إن عبدالناصر لم يجرؤ على إزالة تمثاله من الميدان المسمى باسمه، ولم يكتف الخديو إسماعيل بحكم مصر فوصل بجيوشه حتى منابع النيل.

لم يكن مسلسل «سراى عابدين» بهذا العنوان فقد تسمى بعدة تسميات، وكانت الكاتبة حائرة فى تسميته، حيث لم تكن الرؤية واضحة فى ذهنها، وكأنها لم تكن تدرك كنه الموضوع الذى تكتبه. وفى مكالمة تليفونية بينى وبين المخرج عمرو عرفة، الذى كان يظن أنه قد عثر على فرصة حياته نصحته بأن يقوم بالبحث عن شخص يصلح من كيان هذا المسلسل، بعد أن تحدث معى الثلاثة الذين قرأوه وهم من أهل الثقة بأنه تافه ومهلهل.

وقد عمل بنصيحتى وأسند سيناريو هذا المسلسل إلى أحد أصدقائه من الممثلين الذى اعتاد على إصلاح وترميم مثل هذه السيناريوهات المتداعية. لكن يتضح مما شاهدناه أن هذا الشخص أيضا مثله مثل الكاتبة ومثل المخرج لم يقرأ كتاباً واحداً عن الخديو إسماعيل. وكان نتيجة هذا العبث والجهل أن ثارت حفائظ كثير من الكتاب والمفكرين. فقد اعترضت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لأول مرة على ما جاء بالمسلسل من مغالطات بشعة حتى إنها أهابت بالفضائيات العودة للهيئات العلمية المتخصصة لمراجعة الأعمال الدرامية التاريخية، واستنكر الملك السابق أحمد فؤاد الثانى ما سماه تزييف التاريخ المصرى وما جاء فى المسلسل الذى يسىء إلى سمعة مصر. وبدافع قوى طالب الملك أحمد فؤاد الثانى وقف عرض المسلسل فى التليفزيون المصرى ووصفه بالمهزلة التى تمس سمعة مصر وتاريخها.

واعترض الكثير من الكتاب والمفكرين على تصور الخديو إسماعيل على أنه محض حاكم عابث لا يملك رؤية ولا تصورا يليق بالأمة المصرية فى حين أن الحقيقة تقول إنه كان حاكماً يمتلك مشروعاً حقيقياً للتحديث والرقى. ووصل الأمر بالمؤرخ ماجد فرج أن أقام دعوى قضائية ضد مؤلفه ومخرج ومنتج المسلسل لما تضمنه ما سماه «أحداث مهينة ومعلومات مغلوطة لتاريخ مصر». واتفق البعض على أن ما قام به المسلسل من تزييف للتاريخ إنما هو تزييف لوعى الأمة حتى إن الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ اشتم رائحة المؤامرة ضد تاريخ مصر الحديث، فتساءل: هل هناك محاولة لتشويه تاريخ الخديو إسماعيل وهل هى مقصودة؟

وبالطبع لن نسرد الأخطاء والمغالطات الفظيعة فى هذا المسلسل، فقد تكفل بذكرها الكثيرون ممن تحركهم حميتهم الوطنية فكتبوا عن هذا المسلسل المتآمر وأبانوا جهل الكاتبة والمخرج بكل ما يتعلق بهذه الحقبة من تاريخ مصر وهذا الحوار المتدنى الركيك المتداول فى المسلسل وضعف مستوى السيناريو الذى ينم عن عدم دراية بهذا الفن من جانب الكاتبة الكويتية، وكذلك من حاول إصلاح ما أفسدته إذا كان له وجود.

وقد يهون كل ما ذكرت من أمور هذا المسلسل من الناحية الفنية والتاريخية ولكن أفدح هذه الأمور هو موت ضمائر الذين عملوا فى هذا المسلسل بعد إغرائهم بالحصول على أموال أكثر مما يحصلون عليها فى أعمالهم داخل وطنهم، فتدافعوا للعمل فى هذا المسلسل ضاربين عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية فهم لا يختلفون فيما فعلوا عن الذين يحصلون على أموال من أجل خيانة بلدهم والعبث بتراثه وتاريخه.

ومما يدعو للغضب والأسف فى نفوس الشرفاء أن تتفاخر كل ممثلة اشتركت بالتمثيل فى هذا المسلسل بأنها ما إن قرأت الحلقة الأولى حتى سارعت على الفور بالمواقفة على العمل فيه. وأقحم المخرج عمرو عرفة نفسه فى هذا المستنقع الآسن وهو لا يعلم من أمر الخديو إسماعيل شيئاً وتجاهل المبادئ واحترام النفس عندما أغدقت القناة المنتجة لهذا المسلسل الأموال على العاملين فيه من المصريين الذين باعوا ضمائرهم.

ويشارك بعض النقاد الذين ماتت ضمائرهم هم الآخرون فى تمجيد هذه المهزلة بعد كل ما ذكره غيرهم من الحريصين على سمعة بلدهم والحفاظ على تاريخه وحرصهم على القيم الفنية، لكن للأسف الشديد فإن هؤلاء من يدعون الفهم والنقد أصروا بكل تبجح ليس له مثيل على تميز هذا المسلسل حتى إنهم أدرجوه بين أفضل الأعمال التى جرى عرضها فى رمضان، لكن من سوء حظهم أن الأعمال فى معظمها كانت سيئة بشهادة غيرهم من النقاد والجماهير فكيف لا يبيع مدعو النقد ضمائرهم والقناة المنتجة دعتهم إلى حفل كبير فى دبى وأغدقت عليهم أكثر مما كانوا يحلمون. لكن نحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه أنهم لم يكونوا فى يوم من الأيام نقاداً حقيقيين بل كانوا مجرد مرتزقة، لأن الناقد الحقيقى لا يموت ضميره أمام إغراء المال.