الآن أفهم سر الأصوات الغامضة التى كانت تحدث فى البيت خصوصًا حينما أكون وحدى! كنت أسمعها وأعجز عن فهم السبب، ولكى أستريح أفسرها بتمدد الخشب.

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آخر ما أذكره أننى كنت أشاهد التليفزيون، بعدها لا أدرى ما حدث. أُسدلت ستارة كثيفة على وعى فى لحظة واحدة. تخلى عنى الجسد أو تخليت أنا عنه. بعدها دخلت فى بُعد آخر سأحاول أن أصفه لكم. أنتم تعرفون الأبعاد الثلاثة المعروفة للأجسام (طول وعرض وعمق)، أدركت على الفور أن هناك أبعادا جديدة قد أدركتها حواسى. الزمن الذى حيرنى طيلة حياتى الأرضية صار بعداً رابعا فى متناولى. بمعنى أننى صرت أستطيع أن اخترق الزمان كما أشاء، ذهابا وأيابا بمنتهى السهولة، مثلما كنت أقطع المسافات بقدمى فى حياتى السابقة.

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اجتمعت أسرتى حول جثمانى. جرت محاولة يائسة لإسعافى. ثم أسدل الغطاء على وجهى وتم إغلاق عينيّ. برغم أننى لم أر فى حياتى كما صرت أرى! ولم أملك حدة أبصار كتلك التى أمتلكها فى تلك اللحظة.

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بحواسى الجديدة شاهدت الجنة والنار. شاهدت الأبالسة والملائكة. ورأيت قبسة من نور الله أفقدتنى صوابى. أول ما أدركته أن حواسى القديمة لم تكن مهيأة لرؤية هذه الأشياء القدسية. ومن يدرى لعل الجنة كانت موجودة بيننا دائما ولكننا لم نكن نراها. مثلما لا نعرف بوجود الموجات حتى يلتقطها جهاز الراديو. وحتى بعد أن شاهدتها لو حاولت بلسانى القديم أن أصفها لما استطعت. لم تٌخلق الكلمات لتعبر عنها.

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العذاب لا يمكن أن أصفه فى كلمات. أن تسمح لى حواسك الجديدة بإدراك كل شىء فى الكون. أن أعرف الخير والشر كما أميز الأبيض والأسود. أن أذرع الكون فى لحظات، وأتنقل عبر الزمن فأشاهد ميلاد الكون. سطوع النجوم وانطفائها. انبعاث الحياة فى الكواكب وانتهائها. أن أصبح جزءا من السدم. أن أشتعل مثل النيازك والشهب. أن أبصر الجمال الإلهى بعين الحقيقة، ثم أنزوى فى الركن القبيح مع الخطاة والأبالسة.

أسوأ أنواع العذاب طراً أن تشاهد حياتك السابقة. أن تعيشها من جديد ولكن كمتفرج. أشاهد كم كنت نذلا! كم كنت وضيعا منافقا! لحظة بعد لحظة، أرمق حياتى السابقة التافهة. أشاهد نفسى وأنا أسب وألعن، وأخوض فى الأعراض وأخدع الناس. وأضحك مما لا يستحق الضحك، وأسخر مما لا يستحق السخرية. وأحزن على فقدان الأشياء الوضيعة، ولا تهتز منى شعرة لضياع الأشياء الأصيلة التى كان يجب أن أحافظ عليها.

صرخت: «خذونى إلى الجحيم ولكن أوقفوا العرض من فضلكم». لكن العرض لم يتوقف وحياتى عشتها بالكامل. ومن وراء الحجب التى تفصلنى عن نفسى القديمة أدق على الأبواب المحكمة الشفافة. وأصرخ: «يا أيها الوغد أهلكتنى». لكن الوغد لا يسمع. يرتدى مئات الأقنعة. يسبل جفون التقوى على عيون خائنة. وأعود أصرخ وأندمج. لا تفعل كذا. أفعل كذا. لا تخن الله فتخون نفسك. أشاهد ذلك كله ودموعى تسيل. ضارعا بأعلى الصوت أن أكف عن الأثم، أن أصنع الخيرات وأطيع ربى. أحيانا يتسرب هذا الصوت فى صورة أصوات غامضة تحدث فى البيت الخالى بلا سبب! كنت أعزوها إلى تمدد الخشب والحقيقة أنها كانت تتسرب من العالم الآخر، منى أنا. أنا الذى كنت أدق وأدمى كفيّ كى يتوقف هذا الكائن الذى يشبهنى عن اقتراف الخطايا.

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