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التعاون الاسلامى تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب

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التعاون الاسلامى تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب التعاون الاسلامى تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية .

جاء ذلك – بحسب وكالة الأنباء – في كلمة مدنى خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير بمقر السفارة اليوم بحضور عدد من سفراء الدول الإسلامية في واشنطن.

وقدم مدنى شرحا عن مهام منظمة التعاون الإسلامي ودورها العالمي وأهدافها ، وجهودها في المحافل الدولية ونقل وجهات نظر الدول الإسلامية بمختلف قضاياها .

وأشار إلى مشاركة المنظمة ضمن الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب , مؤكدا إنها من أوائل المنظمات الدولية التي حذرت من الإرهاب ودعت لمكافحته لخطورته على المجتمعات والسلم ، مشيرا إلى مايشهده العالم مؤخرا من تزايد للمجموعات الإرهابية وعملياتها ” التى شوهت صورة الاسلام ، داعيا إلى وجوب مواجهة تلك التحديات وإيضاح حقيقتها ، وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف وأنه دين سلام ورحمة للعالمين .

وبين أن المنظمة سوف تشارك فى اجتماعات مهمة في واشنطن غدا لمناقشة مكافحة الإرهاب مع عدد من وفود الدول المشاركة الأخرى ، مبرزا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي ومنظماته لحفظ السلام والأمن في العالم .
> أ ش أ

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