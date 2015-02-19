سعود بن صقر: «خليفة التخصصي» علامة صحية فارقة

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح أمس، رسمياً مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة.

وقام سموهما بعد مراسم الافتتاح، بجولة تفقدية في المستشفى شملت مركز الأورام، والعلاج الإشعاعي، وغرف العمليات الجراحية وقسطرة القلب، والعناية المركزة والمختبرات، إضافة إلى الأقسام الداخلية في المستشفى.

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، دور القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها، مؤكدا سموه أن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، التي أُنشئت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنمية

وقال سموه: «نحتفل اليوم بافتتاح صرح من الصروح العديدة التي سطرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في سجلات تاريخ دولتنا الحبيبة، وإنجاز يضاف للإنجازات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة، والتي كان لها بالغ الأثر في توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطني دولة الإمارات، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية الصحية والاجتماعية والبشرية في الدولة، لتوازي أفضل خدمات الرعاية الصحية في العالم، فاليوم نحن نقف على أعتاب صرح طبي يشكل إضافة مميزة وعلامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة، ويعد ترجمة واقعية للاهتمام والرعاية التي يحظى بها المواطن الإماراتي من قبل صاحب السمو رئيس الدولة أينما وجد وفي مختلف إمارات الدولة، إيماناً من سموه بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصحي في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة، كونه أحد أهم أضلاع منظومة التنمية الشاملة في الدولة».

وتابع سموه: «نعتز كأبناء لإمارة رأس الخيمة باحتضان المستشفى الجديد الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا «مستشفى الشيخ خليفة التخصصي»، ويخدم جميع أبناء الدولة، ويقدم الرعاية الطبية في تخصصات دقيقة وفق أعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في المستشفيات التخصصية، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسعى على الدوام لتقديم أرقى الخدمات والمرافق، وتستقطب أنجح التجارب العالمية المتخصصة، حيث يعتبر المستشفى من أكبر المشاريع الحيوية المنجزة من لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ولم تقتصر مبادرات سموه عند هذا، بل شملت مختلف القطاعات الحكومية والصحية والخدمية والإسكان والبنية التحتية، وكل ما يمس مصالح المواطنين ويعزز من رفاهيته المعيشية».

إشادة

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تأتي انسجاما مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في سبيل خدمة الوطن والمواطن، حيث كان لسموه بصمة واضحة في العديد من المشاريع الحيوية الهادفة لخدمة المواطنين، والتي تحظى بمتابعة مباشرة من سموه، حيث حققت تطلعات وطموحات أبناء الدولة في العديد من المجالات، ونالت جهود سموه تقديراً كبيراً من أبناء الوطن، لدوره في ترجمة رؤى صاحب السمو رئيس الدولة إلى واقع ملموس، وفق خطط مدروسة تلمس احتياجات المواطنين، وتلبي طموحاتهم بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على أهمية هذا الإنجاز الحضاري والإنساني، الذي وجّه بإنشائه صاحب السمو رئيس الدولة ضمن مبادرات سموه الكثيرة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للدولة.

وقال سموه إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تشمل جميع إمارات الدولة، ويجري تنفيذها ضمن استراتيجية تنموية بعيدة المدى، تلتزم معايير ومواصفات عالية الجودة، بما يضمن لها الاستدامة.

وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد الشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على تفضله بافتتاح المستشفى، وعلى متابعة سموه الحثيثة وإصدار توجيهاته للمعنيين بتوفير كل ما يلزم لإنجاز المشروع على أكمل وجه.

تجهيز ومعدات

وقال سموه إن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة يتفرّد بأمور كثيرة من بينها، أنه ليس الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط فحسب، وإنما هو الأحدث على صعيد التجهيز والمعدات والكفاءات، والأمر الثاني أنه مستشفى تخصصي يعالج أمراضاً مزمنة، كأمراض السرطان والقلب والأعصاب، وتجري فيه عمليات دقيقة للغاية، والأمر الثالث يتعلق بشمولية المستشفى من حيث وجود مختبرات متنوعة وعيادات خارجية، وبذلك يكون هذا الصرح الطبي واحة لطالبي العلاج والاستشفاء، يقدم لهم خدماته وفق أرقى المعايير العالمية، وعلى أيدي أطباء اختصاصيين ومهرة وأصحاب خبرة عالية.

وأشار سمو الشيخ منصور إلى وجود مشاريع صحية وطبية أخرى سيتم إنشاؤها في إمارات الدولة، حيث سيتم بناء مستشفى في الفجيرة يخدم قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن كل هذه المشاريع تتم وفق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد، أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم خدمات طبية وصحية متكاملة.

مسيرة

وألقى معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة كلمة أكد فيها أن أهمية هذا الحدث تأتي في دلالاته ومعانيه فهو يجسد المعاني السامية بحب القائد لوطنه وشعبه ويأتي ثمرة من ثمار المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار مسيرة التقدم والنماء التي رسمها سموه، ليَعُمَّ بها الخير ربوع الوطن.

ورفع معاليه آيات التقدير والعرفان إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما اختص به سموه من رعاية كريمة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي جعل من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة همَّه واهتمامَه الأول، مما كان له الأثر البالغ في إنجاز مشاريعها وبرامجها التي شملت كل إمارات الدولة.

وقدّم معاليه نبذة عن المستشفى المقام على مساحة 57 ألف متر مربع وبطاقةٍ استيعابيةٍ تصل إلى 248 سريراً وبتكلفةٍ بلغت مليار درهم، وهو الأحدثُ من نوعِهِ في منطقة الشرق الأوسط كمستشفى متخصِّصٍ في الأورام السرطانية وجراحةِ القلب والأعصاب.

وأضاف معاليه أن المستشفى يضم ثلاثةَ مراكز متميزة هي مركز طب وجراحة الأورام، ومركز طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، ومركز طب وجراحة الدماغ والأعصاب، وقد تم افتتاحها وتشغيلها جميعاً بداية الشهر الماضي إضافةً إلى عيادات خارجية متخصّصة و10 غرف عمليات مجهّزة بأحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية ومركزٍ للطوارئ ومختبراتٍ لقسطرة القلب ومختبرٍ مركزي مواكبٍ لأفضل التجهيزات والممارسات العالمية، إضافةً إلى مهبطيْن للطائرات المروحية ومواقف للسيارات بسعة 640 سيارة.

وأشار إلى أن مسؤوليةَ إدارة المستشفى وتشغيله سيتولاها «مستشفى جامعة سيؤول الوطنية» في كوريا الجنوبية وهو مستشفى ذو ريادةٍ وسمعةٍ عالميةٍ في جراحاتِ القلبِ والسرطان وزرعِ الكلى والكبد والبنكرياس والقلب والرئة والقرنية وذو خبرةٍ مشهودةٍ في التعليمِ والتدريبِ ونقلِ المعرفةِ الطبية.

وأكد معاليه أن هذا المستشفى هو هديةٌ من صاحبِ السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لشعبه، ويُعتَبَرُ إضافةً نوعيةً للقطاعِ الطبي والصحي على مستوى الدولة.

حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير الصحة الكوري

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره أمس، هايونغ بايومون وزير الصحة والرعاية في جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بوزير الصحة الكوري، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مجال الصحة والاستفادة من الخبرات لما فيه خير ومصلحة الطرفين. وحضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وكوون هاه ريونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة وعدد من المسؤولين. رأس الخيمة - وام

أحدث الأجهزة والمختبرات والمعدات الطبية

يحتوي مستشفى خليفة التخصصي على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تشمل أجهزة أشعة مقطعية وأجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة تصوير طبقي بالنظائر المشعة وجهازي مسرع خطي، إضافة إلى قسم المختبرات الطبية الحديثة وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية الخاصة بطب الأورام «السرطان» وطب وجراحة القلب والأوعية الدموية وطب وجراحة الأعصاب وإعادة التأهيل لحالات الأورام والقلب والأعصاب.

وتتركز خدمات المستشفى على مجالات طبية متخصصة تشمل مركز الأورام الذي يشمل العلاج الكيميائي والعمليات السرطانية الجراحية والعلاج الإشعاعي ومركز القلب والأوعية الدموية الذي يشمل العلاج الطبي الشامل والجراحة الداخلية ومركز علم الأعصاب الذي يشمل علاج الاضطرابات الحركية وعلاج وجراحة أورام الدماغ والأمراض العصبية العضلية. وسيتم افتتاح قسم للعناية بالأطفال قريباً.

تنسيق

وقال العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إنه تم التنسيق خلال الفترة الماضية لإضافة وحدة إسعاف وطني لخدمة قسم الطوارئ بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي والذي سيتم افتتاحه خلال الأسبوع المقبل لاستقبال الحالات الطارئة ولتقديم الخدمات الطبية لمصابي الحوادث.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي مدير الاتصال الحكومي والعلاقات المؤسسية في المستشفى: يحتوي المستشفى على عدة أقسام طبية مثل أقسام الطب، الجراحة، التصوير، المختبرات، والطوارئ، وتتركز الخدمات على مجالات طبية محددة والتي يتطلب حسن تقديمها تفعيل استخدام نظام التحويل بغرض تقديم الخدمة المتميزة والرعاية الأمثل، ووفقاً لحاجة المريض الطبية، والتي يتم تقييمها من قبل المستشفى بناء على المعلومات الموفرة من قبل الطبيب المعالج للمريض، حيث يقوم منسقو الحالات المحولة بالمستشفى بالمساعدة اللازمة بما فيه ضمان سير الإجراءات بكل سلاسة وبساطة، للمرضى المحولين لمراكز التميز في المستشفى.

حضور

وحضر حفل افتتاح المستشفى الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وهايونغ بايومون وزير الصحة والرعاية في جمهورية كوريا الجنوبية وكوون هاه ريونغ السفير الكوري لدى الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة.