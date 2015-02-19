انطلاق المنتدى العالمي للتعليم الثلاثاء

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق أعمال المنتدى العالمي للتعليم والمعرض العالمي لمستجدات وحلول التعليم، الثلاثاء المقبل الموافق 24 وتستمر حتى 26 الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي بدبي.

أعلن ذلك معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في ديوان الوزارة بدبي، للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم والمعرض العالمي لمستجدات وحلول التعليم.

وذكر معاليه أن ما يميز المؤتمر في هذه الدورة هو أنه جاء بعد نتائج القمة الحكومية وثمارها وما وجهت به قيادتنا الرشيدة، في الشأن التعليمي، وحزمة المبادرات التي شهدتها القمة والمتصلة بالابتكار والإبداع والدخول في عوالم تقنية أخرى متقدمة، ومن بينها مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، كل ذلك رفع من سقف التوقعات والنتائج التي ينبغي الوصول إليها مع نهاية وختام منتدى التعليم ومعرضه المصاحب.

تطلعات

وأكد معاليه أنه سيكون من الصعب، بل من المستحيل، انخفاض مستوى تطلعات الوزارة، مع ما حددته القمة الحكومية في دورتها الثالثة الأخيرة، من أهداف، وما كشفت عنه من تحديات، ومن ثم فإن وزارة التربية تنتظر مناقشات وحوارات مختلفة وغير نمطية في المنتدى التعليمي، تدعم توجهاتها، وتعزز دورها، واهتمامها بصياغة أجندة تعليم قابلة للتطبيق، تكون نموذجاً تستفيد منه النظم التربوية في المنطقة.

وأكد معاليه أن وزارة التربية ماضية نحو الوصول إلى نظام تعليمي عالمي في مضمونه ومظاهره، وتكوين عناصره، وخدماته التعليمية عالية الجودة، وأنه ينبغي على الجميع النظر دائماً - بكل مسؤولية - إلى طبيعة رسالته وقدرها، ولا سيما مع الرعاية الكريمة التي يحظى بها التعليم والعاملون فيه والطلبة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والمتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تركيز

من جانبه قال شريف فهمي الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أف آند إي شريك الوزارة في تنظيم المنتدى والمعرض: تماشيا مع رغبة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة التركيز على الابتكار، وضع المنتدى والمعرض تركيزا خاصا على عرض أحدث الممارسات والتكنولوجيات وكيف يمكن تسخيرها لرفع معايير الجودة التعليمية، والشيء العظيم في دورة هذا العام أنه يجمع كلاً من الشركات الرائدة في التعليم معاً وذلك يعني أن التربويين يمكن حضور الحدث للنظر واللمس والتحدث مع هذه الشركات والعثور على ما هو أفضل ملاءمة لمؤسساتهم.

وسيسلط المنتدى هذا العام الضوء على بعض أوجه التقدم الأخيرة في التعليم، بما في ذلك معرض تفاعلي لأحدث الابتكارات التعليمية، وعروض لتطبيقات الثلاثية الأبعاد والتكنولوجيات ذات الصلة بالقطاع التعليمي، بالإضافة الى «استوديو ليغو للابتكار»، وكذلك استوديو شركة أديوتك للعلوم والرياضيات الذي سيعرض أحدث المنتجات والحلول لتحديث التعليم في الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.

نخبة

ويشهد منتدى التعليم هذه العام زخماً كبيراً من نخبة التربويين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها، حيث أظهرت الأرقام تجاوز أعداد المسؤولين والمختصين المسجلين إلكترونياً في قائمة الحضور الـ 17 ألف مشارك، فيما وصل عدد المتحدثين الرئيسيين إلى 10 متحدثين، واشتملت وقائع المنتدى حسب البرنامج المعتمد على 250 ورشة عمل يصل عدد المستهدفين من حضورها ما يقارب 7500 تربوي، وجلسة حوارية مفتوحة لكوكبة من قادة الفكر التربوي، عن الابتكار في التعليم ، إلى جانب ما سيشهده المنتدى من حوارات متنوعة وثرية حول التطورات والابتكارات والمخاوف التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة وسائر دول العالم.

مرحلة مهمة

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: إنه مع انطلاقة المنتدى التعليمي الدولي ومعرض التكنولوجيا المصاحب له هذا العام، تكون وزارة التربية والتعليم قد أسست بخطتها الجديدة لتطوير التعليم (2015 /2021)، مرحلة مهمة وفاصلة في تاريخها، ومحددة في أهدافها وتطلعاتها الرامية إلى إعداد أجيال من العلماء والنابغين والمبتكرين، أجيال من الرواد المؤثرين بفكرهم وعلمهم وتخصصاتهم - في علوم العصر، وحركة التطور المذهلة التي يشهدها العالم في شتى المجالات، وهذا ليس هو سقف توقعاتنا أو حدود أهداف استراتيجيتنا ومهمتنا الوطنية التي نتكاتف من أجل إنجازها على الوجه الأكمل.

الابتكار والإبداع يتصدر أعمال المؤتمر

أكدت وزارة التربية والتعليم، على تصدر «الابتكار والإبداع» محاور المؤتمر الثامن للمنتدى العالمي للتعليم، حيث ستتضمن الجلسة الرئيسية مناقشة محور الابتكار مع نخبة من الخبراء التربويين على مستوى العالم، ومن ناحية أخرى تعتزم إمكانية بث الجلسات المتميزة المتعلقة في المنتدى وغيرها من المؤتمرات الهامة بالدولة والتي تعنى بقطاع التعليم سيتم بثها للطلبة وللمعلمين، إذ تم بث الجلسة الرئيسية لمؤتمر القمة الحكومية التي تحدث فيها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية، صرح بذلك معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.

وأكد معالي الحمادي، أنه وجه بحصر احتياجات المدارس من أجهزة تعليمية حديثة وأثاث، حتى يتم توفير احتياجات تلك المدارس من الشركات العارضة في المنتدى العالمي، وخاصة ان هناك شركات رائدة في التكنولوجيا، ويمكن هذا الحدث الكبير الوزارة من توقيع عقود وصفقات شراء خلاله.

وفي سياق آخر، أفاد معالي الحمادي، بأن الوزارة تحرص على توفير الدعم لمشاريع الشباب، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء، من خلال تخصيص ميزانية من ميزانية التعليم لدعم أصحاب الابتكارات والمشاريع الصغيرة، معتبراً ان صناعة التعليم أصبحت سوقاً كبيراً وتعد فرصة ذهبية لمشاركة المبتكرين في ذلك الاستثمار.

ومن جهتها ذكرت فوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، أن المنتدى يحظى هذا العام بالعديد من الموضوعات والقضايا التعليمية المهمة، التي يتصدرها موضوع الابتكار والإبداع، وأن ثمة مفاجآت عديدة تنتظر المشاركين والمستهدفين من الحضور.