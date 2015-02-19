منصور بن زايد:خليفة حريص على ثرواتنا كمخزون للأجيال

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح أمس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين الذي تم إنشاؤه ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك حرصاً من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على بيئتنا البحرية نظيفة خالية من التلوث.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لثرواتنا الوطنية كمخزون استراتيجي للأجيال اللاحقة، كما ثمن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة مبادرات رئيس الدولة لترجمة هذه المبادرات على أرض الواقع.

ورافق سموه خلال الجولة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة.

جولة

وتجول سموه في أقسام المركز، حيث اطلع على المفقس الذي يضم أحواضاً خاصة يتم فيها إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك، حيث استمع لشرح حول مراحل التفقيس، ثم شاهد كيفية تجميع أمهات الأسماك في حوض مياه كبير لتغذيتها وإعدادها لوضع بيوضها التي تجمع وتنقل للأحواض الخاصة بتفقيسها.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه: إن الدولة تبنت أهدافاً استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والأمن البيئي بالدولة بهدف حمايتها من التلوث والمحافظة عليها واستدامتها للأجيال الحالية والمقبلة، منوهاً بأن الحكومة قد أولت اهتماماً بالبيئة البحرية والساحلية وصون مواردها الطبيعية، وقد جاء ذلك متواكباً مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة.

وأشار معاليه إلى أن تقنية استزراع وتربية الأحياء المائية تسهم بنحو 50% من الإنتاج العالمي من الأحياء المائية، وذلك وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لافتاً أنه في ضوء تناقص المخزون السمكي ومع ازدياد الطلب على الأحياء المائية ازدادت أهمية التركيز على هذه التقنية وتطويرها على المستوى العالمي، وأن الصيد الجائر يعتبر أحد الضغوط التي تؤثر في استدامة المخزون السمكي.

قضايا

وقال معاليه: أصبحت علامات الاستغلال المفرط للموارد المائية الحية وتدهور بعض النظم البيئية من القضايا المهمة التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أن التقارير قد أوضحت بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً بنسبة انخفاض تعادل 25.2% في كمية المصيد في دولة الإمارات، بالإضافة إلى انخفاض المخزون السمكي القاعى نحو 88% في مياه الدولة التي تطل على الخليج العربي، و94% في مياه الدولة التي تطل على بحر عمان، وذلك وفقاً للمقارنة بين الدراسة المسحية التي تمت من قبل الفاو في عام 1978 والدراسة المسحية التي أجريت على مستوى دول مجلس التعاون للخليج العربي للأسماك القاعية 2008-2011.

ولفت إلى أن هذه النتائج تعتبر إنذاراً وتنبؤاً بما سوف تؤول إليه حالة الثروة السمكية والمصائد، حيث من المتوقع إذا استمر التدهور بالوتيرة نفسها فإنه خلال العقدين المقبلين سوف تختفي معظم الأسماك الاقتصادية القاعية من مياه الدولة الإقليمية، وهو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق مستقبل أرصدتها ما سيؤدي إلى اختلال وضع الأمن الغذائي والذي يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما أوضح بن فهد بأن صناعة تربية الأحياء المائية تعتبر أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نمواً على المستوى العالمي وأكثرها اتجاراً على النطاق العالمي، منوهاً بأن الوزارة قامت في هذا السياق بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي في الدولة.

دور

وأشار معاليه إلى أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية سيكون له دور ريادي في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع وتربية الأحياء المائية بدولة الإمارات والمنطقة.

وأوضح أن المركز والذي سيبدأ في الإنتاج نهاية 2015م سيعمل على تغذية المحميات الطبيعية بالإصبعيات على امتداد سواحل الدولة من أجل حماية وتنمية الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب على الأنواع المحلية، بالإضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال طرح صغار الأسماك في الخيران ومواقع تكاثر الأسماك، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على الموارد البحرية، كون ذلك يسهم في تنمية الحياة الفطرية والبحرية في الدولة.

وأضاف أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال استزراع الأحياء المائية عن طريق وضع الأسس الرئيسة لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام، حيث توج ذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، حرصاً من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية وتنمية البيئة البحرية والقطاع السمكي.

تقنيات

يعتبر مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية من المشاريع المهمة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، الذي سيتم به استخدام أحدث التقنيات الحديثة لإنتاج صغار الأسماك في إطار إدارة وتشغيل مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية بأم القيوين خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر تنفيذ مشروع مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث من المشاريع التي تخدم الأهداف الاستراتيجية، وخاصة في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة.

ويشمل المشروع إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك الاقتصادية محلياً «الهامور والسبيطي والشعم والقابط » والتي سيتم إعادة طرحها في العديد من الخيران والمناطق البحرية المحمية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بحيث سيتم إنتاج نحو 3.5 ملايين اصبعية من الأسماك في السنة الأولى و6.5 ملايين في السنة الثانية.