سيف بن زايد للخريجين: تسلحوا بالعلم والمهارات العسكرية حفاظاً على المكتسبات الوطنية

(لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أكاديمية شرطة دبي تخريج طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه والدفعة الثانية والعشرين من الطلبة المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة البالغ عددهم 146 طالباً.

وحثّ سموّه، في تصريح له، الضباط المرشحين وطلبة الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي على مواصلة الجد والاجتهاد والمثابرة للوصول إلى القمم، وخاطبهم سموه قائلاً: «أنتم الآن في بداية الطريق وعلى أبواب مرحلة جديدة، وعليكم العمل بجدٍ وإخلاص وتجسيد روح المواطَنة الإيجابية بمختلف أشكالها، والتحلي دوماً بالطاقة الإبداعية والنشاط الحيوي الخلاق؛ كي تصلوا إلى مبتغاكم في خدمة وطنكم ومجتمعكم وتحقيق ذواتكم على حد السواء».

ورفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أسمى آيات التهاني للأب الحاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لانضمام كوكبة جديدة من أبنائه إلى صفوف بناة الوطن العازمين على رفعة رايته واستمرار مسيرته واستقرار أمنه، كما رفع سموه آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه ورعايته لشؤون الوطن ومصالحه العليا وأمن المجتمع ورخائه، ومتابعة سموه لمسيرة أكاديمية شرطة دبي على مدى 25 عاماً من تأسيسها، وحرص سموّه على توفير فرص التعليم والتدريب لأبنائه الطلبة الذين درسوا وتدربوا وحصلوا على الشهادات العليا في الأكاديمية، وفق أحدث المعايير التعليمية العالمية، ليتخرجوا مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات العسكرية عالية المستوى؛ حفاظاً على المكتسبات الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار في كامل ربوع البلاد.

العلم والعمل

وحضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إلى جانب عدد من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقيادات الشرطية في الإمارات وقيادات شرطية عربية وصديقة وأعضاء السلك القنصلي في دبي، وحشد من كبار ضباط الشرطة وأولياء أمور الخريجين.

ومن جانبه تقدم اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بأحر التهاني والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وللفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ولمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمناسبة تخريج الدفعة الثانية والعشرين من الطلبة المرشحين، إضافة إلى طلبة الدراسات العليا، مثمناً مسيرة أكاديمية شرطة دبي العلمية والأمنية والمجتمعية، التي تبدي جل اهتمامها بالإنسان والعلم، وتأهيل الكوادر المواطنة من دولتنا الحبيبة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وحتى الدول الإسلامية، خير تأهيل وإعدادهم لمواكبة تطورات العصر وخدمة أوطانهم وإعلائهم من شؤون القطاعات التي سيعملون فيها.

نقلة نوعية

وأضاف اللواء المزينة إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالعمل على تطوير نمط تدريب الضباط التقليدي في شرطة دبي، وتطوير طبيعة التعليم الأكاديمي بمواصفات شرطية، أحدثت نقلة نوعية في مخرجات التعليم الأكاديمي في دولة الإمارات، حيث استطاعت الأكاديمية المساهمة في النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وتمكين العناصر المواطنة ليشغل مناصب مسؤولة في النيابة العامة، وبين القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين، بالإضافة إلى تطوير الأداء في بيئة العمل الأمني والشرطي، للإسهام في تعزيز مكانة القيادة العامة لشرطة دبي التي تبوأتها عالمياً، حيث يؤكد سموه: «أن مستقبل دولتنا الواعد مرتبط ارتباطاً رئيسياً بمدى تطور مستوى التعليم الأكاديمي والتقني والتدريب العملي، لأن التعليم أيقونة الحياة والشجرة التي تتفرع منها الأغصان المثمرة التي تستفيد منها كل شرائح ومكونات المجتمع».

متابعة دؤوبة

وقال اللواء خميس مطر المزينة علينا في هذه المناسبة أن نثمن المتابعة الدؤوبة من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لمسيرة الأكاديمية التعليمية والمجتمعية، ونقدر مشاركته الأساسية في عمليات التعليم والتدريب وحرصه على التطور الذي لم يتوقف على المستوى العلمي والأكاديمي وحسب، بل في البحث الفكري والمعرفي، بالإضافة إلى ما تقوم الأكاديمية به من أدوار مجتمعية متمثلة في تنظيمها لمؤتمرات وندوات من واقع الحياة والبحث فيها، ومناقشتها والتوصل للحلول والمقترحات المناسبة في العديد من القضايا الأمنية والفكرية والمجتمعية والإنسانية والبيئية.

وحدة الدار والمصير

ومن جانبه قال العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، في كلمته، إنه لمن دواعي فرحتنا وسعادتنا اليوم، أن تشهد أكاديمية شرطة دبي تخريج الدفعة الثانية والعشرين من الطلبة المرشحين، هذه الدفعة التي جمعت بين طياتها طلبة من مختلف الدول العربية والخليجية، فلله الحمد والمنة والفضل على الوحدة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدار، والوحدة فيما بين الدول العربية في المصير.

وأكد أن أكاديمية شرطة دبي تسعى دائماً لتطوير وتحديث منظومتي التعليم والتدريب، لتواكب تطورات العصر والتعامل مع مستجداته وتحدياته، لذلك، حرصت على إعداد خريجيها علمياً وعملياً وبدنياً وتطبيقياً، فكانت سنوات الدراسة معيناً لا ينضب من العلوم والمعارف والمهارات بشتى أنواعها.

وأشار العقيد السويدي إلى أن الأكاديمية ابنة الخمسة والعشرين عاماً، أصبحت تضم مناهجها اليوم خمسة عشر برنامجاً أكاديمياً، وهو ما قد لا تجده في أقدم الكليات والأكاديميات النظيرة لها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كذلك فإن هناك برامج علمية طرحت للدراسة بالأكاديمية كبرنامج ماجستير حقوق الإنسان، وماجستير القانون والبيئة، والذي سوف تبدأ فيه الدراسة قريباً، وهي لم توجد بعد في أرقى وأقدم الجامعات العربية وأكاديميات الشرطة، مضيفاً أنه لم يقف تميز الأكاديمية عند هذه البرامج الأكاديمية وإنما بدأت تسير في ملحمة جديدة من التطور والتحول إلى التعليم الذكي.

إنجاز يستحق الفخر

وخاطب مدير أكاديمية شرطة دبي الطلبة مؤكداً أن بلوغ هذا اليوم طال عليكم، لكن هذا الانتظار جاء بحصيلة عطائكم واجتهادكم خلال سنوات دراستكم، وإنه إنجاز يستحق الفخر والاعتزاز به، فهو نهاية وبداية، فالعلم والمعرفة بحر لا نهاية له، فمهما بلغتم من مراتب العلم ستبقون طلاباً للعلم تستفيدون وتفيدون، مضيفاً وإننا إذ نحتفل ابتهاجاً أيها الأبناء الخريجون، نوصيكم بتقوى الله، ثم شكر نعمه علينا، وطاعة ولاة الأمر، ومواصلة الاجتهاد والتميز في حياتكم العلمية والعملية، والحرص على القيام بواجبكم حيال وطنكم الغالي وقيادته الرشيدة، والعمل على بذل الغالي والنفيس لخدمته.

واختتم كلمته بتوجيه وافر الشكر وعظيم التقدير لراعي الحفل والشيوخ على تشريفهم الأكاديمية بالحضور، كما وتقدم بجزيل الشكر لقيادة شرطة دبي وضباطها ولجميع الحاضرين، مؤكداً أنه لا يمكن أن ننسى في هذه المناسبة الجليلة أعضاء الهيئة التدريسية والمدربين وكل مرتب الأكاديمية الذين قدموا لأبنائنا الطلاب خير عطائهم العلمي والتدريبي، فلهم كل الشكر والثناء والتقدير.

توزيع الجوائز

وبعد كلمات الافتتاح، مر طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري وتشكيلات نالت إعجاب الحضور، ثم قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوزيع الجوائز على السبعة الأوائل المتفوقين في الدورة، وهنأهم بإنجازهم، وتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم العملية الطويلة، وصولاً إلى تحقيق مآربهم، وضمان مستقبلهم، وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

ومن ثم جرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة الثانية والعشرين إلى الدورة الثالثة والعشرين، مشفوعاً بالقسَم أن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً، ثم أدى الخريجون قسَم الولاء لدولة الإمارات ورئيسها، معاهدين الله عز وجل أن يحافظوا على أمن دولتنا وسلامتها، والالتزام بدستورها وقوانينها. وأنشد الخريجون قصيدة «الدار للدار»، من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسط إعجاب وتصفيق الحضور.

ضيوف الحفل

وعقب انتهاء حفل التخريج استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، القيادات الأمنية والشرطية المحلية والعربية والضيوف الرسميين الذين حضروا الاحتفال، حيث هنأوا سموه على المستوى العالي لأكاديمية شرطة دبي وسمعتها الطيبة وتخريجها لأفواج من شباب الوطن ومن الشباب العربي الذين يتلقون تعليمهم وتدريبهم في الأكاديمية.

تكريم الوفود

احتفى اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بضيوف الحفل، في نادي ضباط الأكاديمية، إذ التقى الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل معهم الدروع التذكارية، كما قام بتكريم أوائل الدفعة من الخريجين المرشحين، وهنأ الجميع بالتخرج، وطالبهم بأن يكونوا نبراساً لأوطانهم، لا سيما أنهم قدموا من دول خليجية عدة، وطالبهم بالالتزام وأداء واجبهم، وفقاً للقسَم الذي أقسموه على حماية الوطن، وتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن كافة.

عهد الولاء

دون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب تخريج طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه والدفعة الثانية والعشرين من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي: «كوكبة جديدة من أبنائكم يعاهدون الله وقائد الوطن على حفظ أمن الوطن».

ضاحي خلفان: إضافة جديدة للأجيال ومواصلة لمسيرة التميز

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نشأت وترعرعت وتفوق خريجوها وخريجاتها في دراستهم وحياتهم ووظائفهم، وتميزوا في مناصبهم التي شغلوها في كل القطاعات، إذ تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى تعليمي، ليكونوا متسلحين بالعلوم القانونية والأمنية والشرطية، ويكونوا إضافة جديدة للأجيال التي تخرجت من قبلهم، يواصلون المسيرة ويسهمون في تطوير المؤسسات والأجهزة، سواء في دولة الإمارات، أو في بعض الدول الشقيقة التي ابتعثت طلاباً لها للدراسة في الأكاديمية منذ بداياتها.

وجاء ذلك خلال توزيع الشهادات على خريجي الدفعة الثانية والعشرين من طلبة أكاديمية شرطة دبي، بعد أن انتقل الحفل إلى قاعة «مكتوم بن راشد»، إذ قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد الدكتور غيث غانم السويـدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بتوزيع الشهادات على خريجي الدفعة الثانية والعشرين من الطلبة المرشحين البالغ عددهم 146 طالباً، وطلبة الدراسات العليا من خريجي الأكاديمية، والحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، من أرقى جامعات العالم بمنحهم وسام التفوق.

شرف وتشريف

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن الأكاديمية قد اتخذت من العلم أساساً لحمل رسالة الأمن، فاحرصوا على هذا العلم، وتزودوا منه، فإنه خير الزاد في حاضركم ومستقبلكم، فبه يموت الجهل، وبه يخلد الإنسان، وبه تتحقق نهضة الأمم، عليكم بالإتقان والتفاني في العمل حتى يكون النجاح حليفكم إلى الأبد، تحقيقاً لمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: إنَّ النجاحَ يبقى مدى الحياةِ، أما التفوق فللأبد.

علي حمودة: الأكاديمية تؤمن بأن تطوير التعليم أفضل وسيلة لتحقيق التنمية البشرية

أكد الأستاذ الدكتور علي محمود علي حمودة، عميد الأكاديمية، أن هذه الذكرى تتجدد كل عام في أكاديمية شرطة دبي، بتخريج كوكبة من أبنائها الطلاب، وهي اليوم على موعد مع تخريج مجموعة من طلاب الدراسات العليا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتخريج الدفعة الثانية والعشرين من الطلاب المرشحين الذين حصلوا على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، مشيراً إلى أن ما يزيد من بهجة هذا اليوم ويُعلي من قدره، ويرفع الأكاديمية شرفاً وتشريفاً هذا الحضور الكريم لأجل مشاركة الخريجين فرحتهم بهذا اليوم العظيم الذي سيظل محفوراً في ذاكرتهم ردحاً طويلاً من الزمن لا يمكن أن يُمحى أو ينسى.

وأوضح الدكتور حمودة أن الأكاديمية تؤمن بأن تطوير التعليم هو أفضل وسيلة لتحقيق التنمية البشرية التي هي قاطرة التقدم ولذلك فإنها تسير في طريق الإعداد المتميز لطلابها، من خلال تطبيق كل إرهاصات التطبيقات الذكية في العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، بحيث يمكنها أن تؤهل خريجيها للتعامل باحتراف مع هذه التطبيقات والوصول من خلالها إلى اكتساب ملكات الإبداع والابتكار، التي تمكنهم من الاستشراف الثاقب للمستقبل، بحيث إن هذا المستقبل يصل إليهم في الحاضر الذي يعيشون فيه. وبذلك يمكن للأكاديمية تحقيق المعايير العالمية في التعليم والتعلم والبحث العلمي وتستطيع قريباً، إن شاء الله تعالى، أن تدخل في حلبة التصنيفات العربية والدولية للأكاديميات والجامعات النظيرة.

حصاد الغرس

وقال إن الأكاديمية تقدم للقيادة الرشيدة حصاد غرسها الطيب، من أبنائها الخريجين الذين نحتفل بتخرجهم اليوم، والذي تولى رعايته ثلة من خيرة القادة وأعضاء هيئة التدريس والمدربين والعاملين، فحقيق علينا أن نتوجه إليهم بكل شكر وتقدير على هذا الحصاد الطيب، فقد بلغ عدد الخريجين من الطلاب المرشحين 146 طالباً، حصل منهم 12 طالباً على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، و30 طالباً على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل 16 طالباً على تقدير جيد جداً، وأما طلاب الدراسات العليا من خريجي الأكاديمية فقد حصل منهم أحد الخريجين على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، ليكون أول خريج يحصل على هذه الدرجة بتقدير جيد جداً، وحصل 30 خريجاً من الأكاديمية على درجة الماجستير في القانون وفي علوم الشرطة، وحصل 32 مبتعثاً من القيادة العامة لشرطة دبي على درجتي الماجستير والدكتوراه.

أقدس رسالة

وخاطب عميد الأكاديمية الطلاب قائلاً: عليكم أن تشعروا بالفخر لأن الله قد استودع لديكم أسمى وأقدس رسالة وهي تحقيق الأمن، فحافظوا على هذه الأمانة وراعوها حق رعاية. واعلموا أن هذه الأمانة تفرض عليكم أن تنفذوا القانون ولا تعصوه، وأن تنصروا الحق ولا تخذلوه، وأن تدفعوا الباطل ولا تساندوه، وأن تقيموا العدل ولا تهدروه.

وليكن شعاركم في حياتكم وفي عملكم قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، «المستقبل لمن يستطيع أن يتخيله، وأن يصممه، وأن يغيره، فهو لا ينتظر». فعليكم أن تخططوا من اليوم لمستقبلكم بالعمل المخلص، والتسلح بالعلم وبالمعرفة لكي تجعلوه مشرقاً لكم ولأوطانكم، وهذا لا يأتي إلا بالابتكار فهو مفتاح الازدهار.