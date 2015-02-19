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مدرب توتنام يشيد بـ ' فيورنتينا الإسباني ' ولاعبه الجديد صلاح

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مدرب توتنام يشيد بـ ' فيورنتينا الإسباني ' ولاعبه الجديد صلاح مدرب توتنام يشيد بـ ' فيورنتينا الإسباني ' ولاعبه الجديد صلاح

أشاد ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام هوتسبر الإنجليزي، بقدرات منافسه المقبل في الدوري الأوروبي فيورنتينا.

بوكيتينو المدير الفني السابق لإسبانيول، يرى أن فيورنتينا يقدم كرة قدم جمالية، تشبه تلك التي تقدمها فرق الليجا.

وأوضح "فيورنتينا يبدو لي إسبانيا.. يستطيع بسهولة أن يلعب في الليجا".

وتابع "الفريق يمتلك العديد من المهارات الفردية العالية، مثل ألبرتو أكويلاني، بورخا فاليرو، ديفيد بيتزارو".

وأضاف "كذلك هناك اللاعب الجديد للفريق محمد صلاح، جميعهم يملكون قدرات فنية عالية".

وسيشهد اللقاء الصدام الأول بين فيورنتينا وتوتنام هوتسبر في مسابقة أوروبية رسمية.

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