ليلة_الابطال - النني: قادرون على التأهل من البرتغال

"قادرون على التأهل من البرتغال" هكذا بدأ محمد النني لاعب خط وسط بازل حديثه عقب نهاية مباراة فريقه أمام بورتو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بازل كان متقدما في النتيجة بهدف نظيف، لكن ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة منحت بورتو تعادلا هاما في سويسرا، بأفضلية تسجيل هدف خارج الملعب.

وعلى الرغم من أن فرص بورتو تعد أفضل من بازل، إلا أن النني يرى أن فريقه قادر على الفوز في لقاء العودة في البرتغال وبلوغ الدور ربع النهائي.

وقال النني في تصريحات عقب المباراة: "لدينا طموح كبير من أجل الانتصار في لقاء الإياب والتأهل لربع النهائي".

وأكمل"الفوز في البرتغال لا يعد أمرا صعبا علينا، الأهم أننا لدينا الطموح الكافي من أجل التأهل، وسوف نعمل في الأيام المقبلة على علاج الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة".

شاهد - ملخص لمسات النني أمام بورتو

وأوضح لاعب المنتخب المصري أن المدير الفني لبازل باولو سوسا طالبهم بالإيمان بقدرتهم على هزيمة بورتو والتأهل للدور التالي.

وأتم"بورتو فريق قوي ليس سهلا، ولكننا قادرون على الفوز".