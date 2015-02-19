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حبس 2 بتهمة تأسيس «المقاومة الإخوانية» للتحريض على العنف بالجيزة

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أمرت نيابة ثانٍ أكتوبر، في الجيزة، الأربعاء، بحبس 2 من المتهمين بتأسيس صفحة «المقاومة الشعبية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاستخدامها في التحريض على العنف، والاعتداء على قوات الأمن.

تم ضبط وإحضار المتهمين من محل سكنهما بأحد الأحياء السكنية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، بناءً على إذن قضائي، وكانت إدارة وتوثيق المعلومات بوزارة الداخلية، توصلت إلى هوية القائمين على صفحة «المقاومة الشعبية».

وأمرت النيابة بإرسال جهازي حاسب آلي إلى إدارة توثيق المعلومات، لفحص ما بهما من بيانات، بعدما تبين مبدئيًا وجود دلائل تشير إلى إدارة المتهمين لصفحة «المقاومة الشعبية».

اعترف المتهمان أمام النيابة بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على الشغب، وإثارة الفوضى في البلاد.

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