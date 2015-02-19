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وزير الخارجية الليبي أمام مجلس الأمن: طالبنا مصر بمواصلة ضرب داعش بليبيا

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قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إن الليبية طلبت من الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في ليبيا، في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي، وبالتنسيق مع القيادة الليبية.

وطلب الدايري في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، دعما دوليا لإعادة هيكلة الجيش الليبي، وتسليحه على النحو المطلوب.

كما طالب الوزير رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على ليبيا، ليتسنى للحكومة تزويد الجيش بالأسلحة والمعدات العسكرية في مواجهة «الإرهاب المتنامي».

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