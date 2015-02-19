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فيديو.. انفعال نجل ياسين التهامي على الهواء بسبب إلغاء حفل الحسين.. وسيد علي يقطع الاتصال

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انفعل محمود ياسين التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين، على الإعلامي سيد على، بسبب إلغاء حفل الحسين.

وقال «التهامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مع الإعلامي سيد على: «إنت بتجيب الكلام ده منين، الشيخ ياسين التهامي لم تأت إليه تهديدات، ومفيش أي أخبار بتقول كده، الناس بيحبونا ومحدش يقدر يهددنا».

وأضاف: «الشيخ ياسين التهامي ألغى حفل الحسين لدواع أمنية احتراما للشرطة، الأمن بيقولنا بناء على مباحثات أمنية، وليست تهديدات إخوانية».

فيما رد الإعلامي سيد على على نجل ياسين التهامي، قائلا له: «أنت منفعل ليه، أنا نقلت لك خبر من وزارة الداخلية، أنا مش بجيب حاجة من عندي، شكرا جزيلا».

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