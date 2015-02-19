بالفيديو #ليلة_الابطال - هز شباك بورتو يكلف جناح بازل الخروج مصابا

نجح ديرليس جونزالز مهاجم بازل في هز شباك بورتو معلنا عن هدف التقدم لأصحاب الأرض إلا أن الهدف كلفه الخروج مصابا بعد احتكاك مع فابيانو حارس مرمى الفريق البرتغالي.

ويحل بورتو ضيفا على بازل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق المباراة وبالتحديد في الدقيقة 11 استغل جونزالز تمريرة رائعة من فابيان فراي لينفرد بمرمى بورتو ويضعها في الشباك.

شاهد - الهدف

واصطدم جونزالز بفابيانو حارس مرمى بورتو في لقطة الهدف ليتعرض للإصابة ويخرج من الملعب.

وحل دافيد كالا بديلا له مع استمرار تواجد أحمد حمودي على مقاعد البدلاء.