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بالفيديو #ليلة الابطال- الضحية شالكة.. رونالدو يكسر صيامه ويعادل رقم ميسي

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بالفيديو #ليلة الابطال- الضحية شالكة.. رونالدو يكسر صيامه ويعادل رقم ميسي بالفيديو #ليلة الابطال- الضحية شالكة.. رونالدو يكسر صيامه ويعادل رقم ميسي

كسر كريستيانو رونالدو الصيام الذي لازمه طيلة الشهر الماضي بغيابه عن تسجيل الأهداف، بعدما نجح في إحراز هدفا في مرمى شالكه.

ريال مدريد يحل ضيفا على شالكه في ملعب باي أرينا في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع رونالدو تسجيل الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 26 بعد عرضية من داني كارفاخال، ليحولها اللاعب البرتغالي برأسية في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو رقم 76 لرونالدو في كل البطولات الأوروبية، ليعادل بذلك رقم أسطورة الفريق المدريدي السابق راؤول جونزاليس، ولاعب برشلونة ليونيل ميسي، اللذان سجلا نفس العدد من الأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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