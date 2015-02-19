لقطة مباراة #ليلة_الابطال - هدف ثم فرحة تنتهي بصدمة لبورتو أمام بازل

ألغى مارك كلاتنبرج حكم مباراة بورتو وبازل هدفا بعد احتسابة بقرار من الحكم المساعد على الرغم من فرحة لاعبي بورتو لأكثر من دقيقة.

بورتو يحل ضيفا على بازل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بازل تقدم أولا في الدقيقة 11 عن طريق ديرليس جونزالز في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني هز كاسميرو شباك بازل مستغلا تخبط في دفاع الفريق السويسري ليحتفل مع زملائه.

وإذ فجأة قرر حكم المباراة إلغاء الهدف بعد التشاور مع الحكم المساعد، وأظهرت الإعادة التليفزيونية وجود لاعبي من بورتو أمام حارس مرمى بازل يحجبا الرؤية عنه.

شاهد اللقطة