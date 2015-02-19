القضاء الفرنسي يحقق في عنصرية مشجعي تشيلسي في باريس

(إفي): فتح القضاء الفرنسي باب التحقيق فيما كشفته صحيفة (جارديان) البريطانية حول فعل عنصري قام به مشجعو تشيلسي الإنجليزي على هامش مباراة باريس سان جيرمان الليلة الماضية.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر خلاله فئة من مشجعي تشيلسي داخل عربة مترو بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل انطلاق مباراة ذهاب دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث رفضوا دخول رجل صاحب بشرة سوداء وقاموا بدفعه خارج العربة.

وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أن هناك تحقيقا مفتوحا في تلك الواقعة يندرج تحت بند العنف لأسباب عرقية داخل وسيلة للنقل.

صور الحادث مواطن إنجليزي يدعى بول نالوم، وكشف خلال الفيديو هتافا لمشجعي تشيلسي يقول "نحن عنصريون ونحب ذلك"، وذلك قبل اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأصدر النادي اللندني بيانا يدين فيه السلوك العنصري، ويؤكد اتخاذ قرارات صارمة لمعاقبة المتورطين ومنعهم من دخول ملعبه ستامفورد بريدج.