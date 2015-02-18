«الدايرى» أمام مجلس الأمن: «داعش» يسعى إلى توفير ملاذ آمن للإرهابيين في ليبيا

أدان وزير خارجية ليبيا، محمد الدايري، الإرهاب بكل أشكاله، وخصوصا جريمة تنظيم «داعش» الأخيرة ضد المواطنين المصريين العاملين في بلاده.

وقال الدايرى، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، إن داعش يسعى لتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين في ليبيا، مضيفا أن تسليح جيش ليبيا أصبح يمثل حاجة ماسة، وعدم توفير السلاح له يصب في مصلحة التطرف .

وتابع :«لم يعد هناك مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا، فالمتطرفون يسعون لى تحويل بلادنا إلى مركز للإرهاب» .

وناشد المجتمع الدولى الوقوف مع ليبيا ضد داعش وجماعة «أنصار الشريعة»، معربا عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسى للأزمة.