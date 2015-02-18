أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شكري يطلب من مجلس الأمن فرض رقابة بحرية على ليبيا لمنع وصول سلاح لداعش

Google+ Print
شكري يطلب من مجلس الأمن فرض رقابة بحرية على ليبيا لمنع وصول سلاح لداعش شكري يطلب من مجلس الأمن فرض رقابة بحرية على ليبيا لمنع وصول سلاح لداعش

وزير الخارجية المصري سامح شكري

شكر وزير الخارجية المصري سامح شكري كل من تضامن مع في مأساة إعدام 21 مصريًا بليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد شكري في كلمته بمجلس الأمن أن مصر تطالب بالجدية الدولية في مواجهة الجماعات المتطرفة في ليبيا، مضيفًا أن القاهرة تحذر من خطر الاعتماد على قوى متطرفة لا تمثل الليبيين.

وشدد أن التيار المتطرف في ليبيا سعى إلى فرض إرادته بالقوة واحتل طرابلس ومؤسساتها الحكومية وفرض قوانين العزل السياسي لإقصاء عددًا كبيرًا من السياسيين الليبيين.

وأكد شكري أن أوروبا هي الأكثر عرضة لخطر تنظيم داعش الدموي، مطالبًا مجلس الأمن بدعم الجيش الليبي لمواجهة للتنظيمات المتطرفة.

وأضاف أن الحل السياسي في ليبيا هو ضرورة لا غنى عنه، ولكن يجب مواجهة تنظيم داعش وأمثاله.

وكشف  شكري أن الأردن يطرح مشروع القرار العربي الخاص بـ ليبيا في مجلس الأمن.

وطالب بفرض رقابة بحرية قوية علي تهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا بتنسيق مع الشرعية من أجل مساعدة الجيش الليبي في السيطرة على البلاد.

وأتم أن مصر استجابت للحكومة الليبية بتنفيذ غارات على مواقع تنظيم داعش المتطرف في ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport