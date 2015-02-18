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محافظا الإسماعيلية الحالى والسابق يتابعان عدد من المشروعات التنموية

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محافظا الإسماعيلية الحالى والسابق يتابعان عدد من المشروعات التنموية محافظا الإسماعيلية الحالى والسابق يتابعان عدد من المشروعات التنموية

مقر محافظة الإسماعيلية

فى سابقة هى الأولى من نوعها وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التواصل والتفاعل فيما بين المحافظين الجدد والمحافظين السابقين بعد الإعلان عن حركة التغييرات الأخيرة للمحافظين من أجل استكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية واستكمال مسيرة عجلة التنمية واللعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنيين من المشروعات الخدمية .

وقام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء أحمد بهاء الدين القصاص المحافظ السابق بجولة ميدانية تفقدية بالمحافظة والتى تضمنت تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مصرف “أم عزام” بمركز ومدينة القصاصين الجديدة والذى تبلغ جملة تكلفته نحو 33 مليون جنيهاً بالتنسيق والتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية والذى تم إنشاؤه لحماية ما يزيد عن 20 ألف فدان من الأراضى الزراعية التى كانت مهددة بالبوار نتيجة لتعرضها لارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى من الأراضى المتاخمة لها بالمناطق المرتفعة وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع لنحو مايزيد عن 80% .

كما قاما المحافظان الحالى والسابق بزيارة تفقدية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لعدد أربعة عمارات سكنية بشارع شل والتى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية الإسكان بالمحافظة ،وذلك بعد أن كانت هذه العمارات مهددة بالانهيار بسبب تهالك شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب وعدم إجراء أى أعمال صيانة للعمارات منذ عشرات السنيين.

وخلال الجولة أكد اللواء ياسين طاهر على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال التى يجرى تنفيذها من أجل الإسراع فى نهوها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها .

كما قاما المحافظان بزيارة لموقع نفق “الثلاثين” والمرور بالنفق والمنتظر أن يتم افتتاحه رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة والذى يمثل إضافة جديدة لإنجازات المحافظة ونقلة حضارية كبيرة ستساهم إلى حد كبير فى القضاء على الاختناقات المرورية وعبور السكك الحديدية ،لاسيما أنه يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية فى قلب الإسماعيلية.

واختتمت الجولة بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عمارة السياحى ” البلاجات ” والذى يجرى العمل به على قدم وساق بتكلفة إجمالية قدرها 5و18 مليون جنيهاً دعماً من وزارة النقل.

وعلى جانب آخر .. أقام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية حفل تكريم خاص للمحافظ السابق اللواء أحمد القصاص، وذلك بحضور اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والقيادات الشعبية والسياسية والشخصيات العامة من الإسماعيلية.

وخلال الاحتفالية بتكريم المحافظ السابق أكد المحافظ الحالى على أن هذا التقليد الجديد يجسد روح الولاء والانتماء والتقدير للجهود المبذولة من القيادات السابقة والتواصل والتفاعل بين القيادات من أجل المصلحة العامة للبلاد، وتأكيداً على العرفان بالجميل لكل من ساهم فى بناء البلد .

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