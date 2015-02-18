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أسوان تنتج فيلمين تسجيلين عن الاستثمار ومقومات المحافظة السياحية

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أسوان تنتج فيلمين تسجيلين عن الاستثمار ومقومات المحافظة السياحية أسوان تنتج فيلمين تسجيلين عن الاستثمار ومقومات المحافظة السياحية

محافظة أسوان

قال محمد حسن مدير إعلام محافظة أسوان إن الإدارة أنتجت فيلمين تسجيلين إحداهما عن التنمية والاستثمار بأسوان والآخر عن المقومات السياحية، وذلك بالتنسيق مع استديو رواد قصر ثقافة أسوان.

وأشار حسين إلى أن الفيلم التسجيلى الأول بعنوان “أسوان وآفاق جديدة نحو التنمية” يستعرض أهم المشروعات الجديدة فى مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية والخدمية والبنية الأساسية سواء التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية أو الجارى تنفيذها حاليًا، لافتاً إلى أن الفيلم تناول المزايا الاستثمارية لأسوان لاستغلالها لجذب المزيد من فرص الاستثمار، وخاصة مع توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بالإضافة إلى التنوع فى مصادر الطاقة.

وأكد محمد حسن على أن الفيلم التسجيلي الثاني يشمل المقومات السياحية لأسوان في خلال 5 دقائق باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بداية من وصول السائح للمحافظة وحتى مغادرته لها , بجانب لقاءات مصورة مع سائحين من مختلف الجنسيات يتحدثوا فيها عن انطباعاتهم وتمتعهم بالأوقات السعيدة التي قضوها في أسوان.

وأوضح مدير إعلام محافظة أن الفيلم يستعرض في دقائق معدودة كافة المقومات من مطارات وموانئ ومراسى سياحية بجانب المزارات الأثرية والمحميات الطبيعية والجزر النيلية ومراكز السياحية البيئية بغرب سهيل وأيضًا العلاجية والسفارى ومراقبة الطيور والسياحة النيلية وفرق الفنون الشعبية ومهرجانات تعامد الشمس والسمبوزيم وغيرها .

وأشار محمد حسن إلى أنه تم توزيع الفيلمين على كافة الوزارات وسفارات الدول المصدرة للحركة السياحية وأيضاً الهيئات والكيانات السياحية , علاوة على هيئة الإستعلامات ومركز المراسلين الأجانب بالقاهرة ووسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم عرضه فى البورصات والمهرجانات السياحية المحلية والدولية، بالإضافة إلى توزيعه على ضيوف المحافظة.​

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