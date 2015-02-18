"BBC" تحجب أغاني مادونا بسبب عمرها

قرّرت إذاعة " BBC " البريطانية إزالة كلّ أعمال النجمة العالمية Madonna من قائمة أغانيها، ما أثار استهجان جمهورها بشدّة.

قرار "BBC Radio 1" القاضي بحذف أغاني النجمة البالغة من العمر 56 عاماً من قائمة الأغاني التي تذيعها لمستمعيها، بما فيها أغنيات ألبومها الجديد "Rebel Heart"، جاء لأسباب تتعلق بالقواعد العمرية للمستمعين.

القرار أثار غضب جمهور النجمة، فطالب المحطة بإذاعة أغنية النجمة الجديدة "Living for Love" عبر الصفحة الرسمية للإذاعة على الـ"فيس بوك"، إضافة إلى التوقف عن تعسّفهم وتمييزهم ضد كبار السن، بحيث يمنحون فرصاً متساوية كجميع المطربين من كافة الأعمار.

من جانبها، ردّت الإذاعة البريطانية على المنتقدين بإصدار بيان رسميّ، أكدت فيه أنّ الأغاني المذاعة عبر أثيرها يتمّ اختيارها عن استحقاق موسيقيّ، معتبرة أنّ عامل السنّ لا يُشكّل أيّ فارق بالنسبة إلى نظرتها إلى المطربين، على الرغم من إشارتها إلى أنّ 40% من المستمعين لها أسبوعياً تبلغ أعمارهم ما بين 15 و29 سنة.

وأشارت "BBC" إلى أنّ قائمة أغانيها الحالية تضمّ أغنيتين لعضو فرقة " Beatles" الغنائية Paul McCartney ، وهما "Only One" و"FourFiveSeconds"، إشارة الى أنّ العمر لا يعنيها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أغنية "FourFiveSeconds" يشارك في غنائها المطربان الشابان Kanye West Rihanna ، ما قد يكون عاملاً في موافقة "BBC" على إذاعتها!

يُذكر أنّ Madonna ليست النجمة الوحيدة التي تخطّت الأربعين من العمر وتمّ منع بثّ أغانيها على هذه الإذاعة، إذ سبتقها أسماء لامعة في عالم الموسيقى، مثل الأسترالية Kylie Minogue ، والبريطاني Robbie William ، وفريق "Take That".