"BBC" تحجب أغاني مادونا بسبب عمرها
الأربعاء 18-02-2015 16:52
قرار "BBC Radio 1" القاضي بحذف أغاني النجمة البالغة من العمر 56 عاماً من قائمة الأغاني التي تذيعها لمستمعيها، بما فيها أغنيات ألبومها الجديد "Rebel Heart"، جاء لأسباب تتعلق بالقواعد العمرية للمستمعين.
القرار أثار غضب جمهور النجمة، فطالب المحطة بإذاعة أغنية النجمة الجديدة "Living for Love" عبر الصفحة الرسمية للإذاعة على الـ"فيس بوك"، إضافة إلى التوقف عن تعسّفهم وتمييزهم ضد كبار السن، بحيث يمنحون فرصاً متساوية كجميع المطربين من كافة الأعمار.
من جانبها، ردّت الإذاعة البريطانية على المنتقدين بإصدار بيان رسميّ، أكدت فيه أنّ الأغاني المذاعة عبر أثيرها يتمّ اختيارها عن استحقاق موسيقيّ، معتبرة أنّ عامل السنّ لا يُشكّل أيّ فارق بالنسبة إلى نظرتها إلى المطربين، على الرغم من إشارتها إلى أنّ 40% من المستمعين لها أسبوعياً تبلغ أعمارهم ما بين 15 و29 سنة.
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