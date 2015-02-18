لماذا اتُّهمت زوجة عبّاس النوري بالتّخلي عنه؟

عبّرت الكاتبة السّوريّة عنود الخالد، عن امتعاضها من اتّهامها بالتّخلي عن زوجها درامياً في مسلسلها الجديد "حرائر" إثر إسناد دور البطولة الرئيسيّة في العمل للفنّان بسّام كوسا، ما أثار استغراب المتابعين الذين توقّعوا أن يأخذ البطولة زوج الكاتبة الفنّان عبّاس النوري.

ونشرت الكاتبة السّوريّة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" منشوراً كتبت فيه أن "مسلسلها بأيدٍ أمينة، ودعت من أسمتهم بـ "المغرضين" لعدم الاصطياد بالماء العكر، وأضافت "عدم مشاركة عباس بالعمل "جاء بقرار شخصي منه، ولا أنا ولا غيري رح نضيف شي لتاريخ اسم متل عباس النوري وهو أدرى بمصلحتو".

مسلسل "حرائر" شامي تاريخي يحكي قصة امرأتين دمشقيتين هما نازك العابد و ماري العجمي، اللتين ساهمتا في النضال ضد الاستعمار والظلم.

العمل من تأليف عنود الخالد، إخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.