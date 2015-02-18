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راشد الماجد يطمئن محبّيه: خبر وفاتي شائعة

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راشد الماجد يطمئن محبّيه: خبر وفاتي شائعة راشد الماجد يطمئن محبّيه: خبر وفاتي شائعة

الأربعاء 18-02-2015 17:33

وكنا خلال أقل من ساعة قد استقبلنا في مكتب "سيدتي نت" في جدة عشرات الاتصالات والرسائل عبر الواتساب والفيس بوك وتويتر، واتصالات هاتفية، والكل يسأل عن صحة ما نشر في المواقع عن وفاة الفنان راشد الماجد.
"سيدتي نت" حاولت الاتصال مباشرة على هواتف الفنان راشد الماجد، فكان يجيبنا التسجيل الآلي يطلب تسجيل رسالتنا، فاتصلنا على هاتف مدير أعماله حسن أبو طالب، لكنه كان مغلقاً، مما أدخلنا في حالة ذهول، خاصة أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم، ونشرته بعض الصحف المحلية. ثم اتصلنا بمدير مكتبه في الرياض خالد ياقوت، الذي نفى الخبر جملة وتفصيلاً، وقال إن راشد الماجد بألف خير، وهو مشغول في بعض الأعمال. وشكر "سيدتي نت" على اهتمامها وحرصها على الوصول إلى الحقيقة قبل النشر.
يذكر أنّ الحساب الرسمي للفنان السعودي راشد الماجد نفى ما أشيع عن خبر وفاته، مؤكداً أن الماجد بخير وأن الخبر لا يعدو كونه شائعة.

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سيدتي