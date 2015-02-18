مايلي سايرس تعرّض حياة حبيبها للخطر

لم يُدرك Patrick Schwarzenegger أنّ علاقته بالنجمة العاليمة Miley Cyrus ستشكّل خطراً على حياته، إذ اعتقد أنّ الشهرة فقط هي التي سيحظى بها.

فقد تسبّبت النجمة المثيرة للجدل بتعريض حياته للخطر، في حادثة كانت ستنقلب أسى عليه وعلى عائلته، لولا تدخّل العناية الإلهيّة.

وفي التفاصيل أنّ الثنائي كانا في سيارتهما، في وادي سان فرناندو، حيث تعرّف أحد السائقين إلى Miley وصديقها، وهي التي كانت تجلس بجانبه. وفي حركة غير ودّية، تجاوز السائق الآخر الثنائي الشهير، ورمى باتجاههما زجاجة مملوءة بالمياه، قبل أن يلوذ بالفرار بسرعة قصوى.

وقد غضب ابن النجم Arnold Schwarzenegger، وسارع إلى مطاردته، محاولاً قطع الطريق عليه، ما أدّى إلى اصطدام سيارتي الطرفين ببعضهما البعض، بعد أن استدار السائق، الذي لم تُعرف هويته، فجأة نحو سيارة Patrick ليصطدم بها من الجهة الأمامية.

يذكر أن الشرطة أكّدت بأنّ الأضرار ليست جسيمة، لكن السائق المسؤول عن الحادث هرب بسرعة من موقع الحادث.

أرنولد شوارزنغر منزعج من علاقة ابنه بمايلي سايرس