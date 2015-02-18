لماذا تخلّت شركة Sony عن برنامج The Voice

بعد انتشار أخبار عن وجود خلاف بين شركة سوني بيكتشرز" التي أنتجت الموسمين الماضيين من برنامج "ذا فويس"، أدى الى استبعادها عن البرنامج، أكدت مديرة الانتاج في محطةMBC نادين طربيه، أنه لا توجد خلافات مع شركة "سوني" وكل ما في الأمر أن شركة "Alfa Middle east" التي يملكها باسم كبي، أصبحت هي الجهة المنتجة لبرنامج "ذا فوس".

وفي إتصال مع زياد كبي، أوضح لـ "سيدتي نت" أن الخبر صحيح، ومؤكداً أنه ترك شركة "سوني" منذ فترة بعيدة وأسس شركته الخاصة " Alfa Middle east" التي ستتولى إنتاج الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، ونافياً وجود خلافات مع شركة "سوني".