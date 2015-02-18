أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا تخلّت شركة Sony عن برنامج The Voice

Google+ Print
لماذا تخلّت شركة Sony عن برنامج The Voice لماذا تخلّت شركة Sony عن برنامج The Voice

الأربعاء 18-02-2015 18:17

بعد انتشار أخبار عن وجود خلاف بين شركة سوني بيكتشرز" التي أنتجت الموسمين الماضيين من برنامج "ذا فويس"، أدى الى استبعادها عن البرنامج، أكدت مديرة الانتاج في محطةMBC نادين طربيه، أنه لا توجد خلافات مع شركة "سوني" وكل ما في الأمر أن شركة "Alfa Middle east" التي يملكها باسم كبي، أصبحت هي الجهة المنتجة لبرنامج "ذا فوس".
وفي إتصال مع زياد كبي، أوضح لـ "سيدتي نت" أن الخبر صحيح، ومؤكداً أنه ترك شركة "سوني" منذ فترة بعيدة وأسس شركته الخاصة " Alfa Middle east" التي ستتولى إنتاج الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، ونافياً وجود خلافات مع شركة "سوني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي