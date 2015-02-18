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كارول سماحة من جنيف: "محاربة الإرهاب مسؤولية الجميع"

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كارول سماحة من جنيف: "محاربة الإرهاب مسؤولية الجميع" كارول سماحة من جنيف: "محاربة الإرهاب مسؤولية الجميع"

الأربعاء 18-02-2015 22:18

بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، ألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة كلمة في المؤتمر الذي عقدته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ((GNRD بتاريخ 16 و17 الجاري، في جنيف، والذي تناول المعاهدة الدولية حول موازنة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين حكوميين بارزين وقادة آخرين من أكثر من 40 بلد.

وجاء في كلمة كارول التالي:

"من الطبيعي أنّ هذا العمل لم يبدأ ولن ينتهي عند هذا المؤتمر. وهناك الكثير من المشاورات مع دول العالم. وقريباً جداً، وخلال أشهر محدّدة، ستتمّ الدعوة إلى اجتماع للتوقيع على المعاهدة بعد إضافة الملاحظات اللازمة للاتفاقية من قِبَل الدول. نعمل مع آسيا، أفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدد من الدول الأوروبية والأميركية. وأعتقد أنّ الرسالة وصلت أن محاربة الإرهاب لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل أيضاً مسؤولية الجميع من المثقفين، الفنانين والمجتمع المدني، بدءاً من نفسي، من خلال عملي. ندعو الكلّ من حكومات وقطاعات غير حكومية للانضمام إلى مبادرتنا".

وفي ختام كلمتها، شكرت كارول جميع القادة الذين حضروا المؤتمر، بالإضافة إلى فريق عمل الـ،GNRD خصوصاً د.لؤي ديب لجهوده.

يُذكر أن كارول تُشارك في 20 شباط/فبراير بإحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في بيت الأمم المتحدة - وسط بيروت عند الساعة العاشرة صباحاً.

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