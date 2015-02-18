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السيطرة على حريق بمحل كمبيوتر بأسوان

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السيطرة على حريق بمحل كمبيوتر بأسوان السيطرة على حريق بمحل كمبيوتر بأسوان

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق شب فى محل تجارى بالقرب من دار الشباب بشارع أبطال التحرير بوسط مدينة أسوان، وأتت النيران على المحل بالكامل.

وتلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور قسم أول أسوان يفيد بتلقيه بلاغاً بنشوب حريق بمحل لأجهزة الكمبيوتر.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية و4 سيارت إطفاء إلى موقع الحريق بقياد العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية ،وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، وترجح المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى .

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