قبل مواجهة توتنام .. مونتيلا: صلاح أثبت كفاءته سريعا

يرى فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن لاعبه الجديد محمد صلاح أثبت نفسه سريعا في الفريق رغم انضمامه قبل أيام.

وانتقل صلاح إلى فيورنتينا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة مطلع الشهر الجاري، وعاد إلى لندن لمواجهة توتنام في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال مونتيلا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي ليلة المباراة: "لسنا نادمين على ترك خوان كوادرادو يرحل إلى تشيلسي".

وأضاف لاعب روما السابق "صلاح أثبت كفاءته سريعا، لقد كنا واثقون في قدراته قبل ضمه والآن نحن أكثر ثقة".

وتألق جناح منتخب مصر مع الفيولا في مباراة ساسولو يوم السبت عندما سجل هدفا وصنع مثله في أول مباراة يشارك فيها كأساسي.

يذكر أن صلاح تألق ضد توتنام بقميص بازل حين سجل هدفا وقاد الفريق السويسري لعبور عقبة الفريق اللندني في بطولة الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي.