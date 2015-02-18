صلاح و8 لاعبين آخرين يعودون لإنجلترا لمواجهة توتنام

يستعد فيورنتينا لمواجهة توتنام في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس على ملعب وايت هارت لين، وهو اللقاء الذي يشهد عودة محمد صلاح إلى العاصمة الإنجليزية لندن بعد رحيله عنها في الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان صلاح انضم لصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة لستة أشهر قادما من تشيلسي، بعدما قضى عاما واحدا رفقة كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وإلى جانب عودة صلاح، فالمباراة سوف تشهد تواجد ثمانية لاعبين آخرين في صفوف فيورنتينا سبق لهم المشاركة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مدرب الفيولا فينتشينزو مونتيلا والذي قضى آخر أيام مسيرته الكروية رفقة نادي فولام حسبما أشارت صحيفة "ميرور".

ويعد أبرز الوجوه في صفوف فيورنتينا العائدة لإنجلترا للقاء توتنام هم ميكا ريتشاردز المعار من مانشستر سيتي، ستيفان سافيتش، ماركوس ألونسو، ألبرتو أكويلاني، ديفيد بيتزارو، أليساندرو ديامنتي، وبورخا فاليرو.

وأثنى ميكا ريتشاردز على أداء صلاح خلال لقاء ساسولو، متوقعا أن يساهم في تحقيق نتيجة جيدة للفيولا أمام توتنام"صلاح استطاع التأقلم سريعا، هو لاعب عظيم، وسبق له أن لعب في الدوري الإننجليزي، لذلك فهو سوف يساعدنا في المباراة".