اتحاد الكرة: رينار وافق على تدريب مصر .. ولكن

أكد مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن الفرنسي هيرفي رينار سيكون هو المدير الفني القادم للمنتخب المصري بنسبة 80 %.

وكان اتحاد الكرة قد فوض المتناوي من أجل التفاوض مع المدير الفني للمنتخب الإيفواري، في إطار بحث الجبلاية عن مدرب للفراعنة خلفا لشوقي غريب.

ونفى المتناوي في تصريحات تليفزيونية ما تردد عن أن اتحاد الكرة لا يوجد به أموال كافية من أجل سداد راتب المدرب الأجنبي، مشددا على أن خزينة الجبلاية تستطيع تحمل تكاليف المدير الفني الجديد لمدة عام.

وأضاف"رينار حدثني هاتفيا وأكدلي أنه وافق على تدريب مصر، وأن بقاءه في كوت ديفوار يأتي بسبب بعض الأزمات المالية مع الاتحاد الإيفواري".

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن نظيره الإيفواري لم يقم بصرف مستحقات رينار ومكافأت الفوز بكأس الأمم الإفريقية، لذلك فهو لا يرغب في الرحيل من هناك إلا بعد الحصول عليها.

وأردف المتناوي قائلا أنه حال فشل المفاوضات مع رينار، فإن المدير الفني للمنتخب المصري سيكون عالميا وصاحب إنجازات كبرى.

واختتم"حتى لو لم يأتي رينار، فسوف نتعاقد مع مدرب قوي صاحب خبرات كبيرة في هذا المجال".