.. إحنا آسفين يا تميم!!

وكأنه غلط فى البخارى، الإخوان والتابعون هايجين فيسبوكياً وفضائياً على المحلل السياسى المصرى المعتبر الدكتور «عمرو هاشم ربيع» فقط لأنه جاء على ذكر أمهم (قطر)، وولى النعم (تميم).

عمرو الذى تكلم من أرضية وطنية، وكأنه ارتكب الكبيرة، قال لمذيع «الجزيرة»: «الضربة المصرية القادمة يجب أن توجه للطائرات القطرية التى تمد الإرهابيين بالعتاد».. مقولة عمرو كالصاعقة نزلت على رأس «توفيق طه» الإعلامى المدرب على إنكار ما هو معلوم بالضرورة، لم يصمد أمام طلقة الحقيقة، فطفق يهرتل ويبعد الضربة ما استطاع عن دويلته، هرب بعد أن أصابته قذيفة عمرو فى مقتل.. قطع الخط متبلبلا.

الهجوم الذى يناله عمرو من مواقع الإخوان وصفحاتهم متوقع، وأكثر، عمرو أصاب كبد الحقيقة، قطر هى رأس الفتنة، وممول الإرهاب، ونصل المؤامرة، كل خطوط إمداد داعش وكل الدواعش فى الداخل المصرى وفى محيطه وعلى حدوده تنتهى فى الدوحة، عصابات قطر تحيط كالحزام الناسف بخاصرة الوطن.

عجباً خالد العطية وزير الخارجية القطرى يكذب ويتجمل بعد ضرب داعش: «قطر تتمنى دائمًا العافية والخير لمصر وشعبها».. أسمع كلامك يا عطية أصدقك، أشوف تمويلاتك أستعجب، قريبا مما ذهب إليه عمرو، وبعيداً مما ذهب إليه العطية، فإن التحرك المصرى للجم هذه الدويلة المتآمرة على المصالح المصرية صار من ضرورات الأمن القومى المصرى.

لم يعد هناك شك فى أن قطر تقود حلفاً إرهابياً ذا رايات سوداء لإسقاط الدولة المصرية، حلفا يتنوع ما بين دواعش الداخل (الإخوان والتابعين)، ودواعش الخارج فى سيناء شرقا، والساحل الليبى غربا، وذراع إعلامية (الجزيرة وأخواتها)، محترفين فى إسقاط الأنظمة عبر رسائل تحريضية مفخخة، وخطابات تعبوية متفجرة، وإعلاميين متربيين فى أقبية الاستخبارات الغربية لتسقط الوقيع من اللحم السياسى الفاسد.

ضرب قطر عسكريا ليس واردا بأى حال، الجيش المصرى يعرف وجهته جيدا لا يحيد، لكن لجمها سياسياً صار مطلبا شعبيا ملحا، لم يعد هناك بد مما بد منه، الفرع لو مال، لن يشفى الجرح العربى، ولن يندمل ويلتئم إلا باستخراج «أم القيح» من أعماق البئر القطرى.

سيبك من كلام العطية وزير الخارجية، كلام معسول، خلينا فى كلام عمرو الاستراتيجى أحسن، فعلا قطر مصدر الشرور، معدشى فيها كسوف، فيها وطن، تقطع اليد التى تمتد إلى الحدود، وتكسر القدم، صبرنا كثيرا على التآمر القطرى، وبلعنا الزلط لأجل خاطر الراحل الكريم خادم الحرمين.. كفاية، لم يعد لقطر رصيد يحمد، نفد الرصيد القطرى، ونفد الصبر الشعبى على دولة «المجنسين».

ضربة دبلوماسية فى العمق القطرى تلجمهم، وتقعدهم عن مدد الدواعش، وتخرس جزيرتهم، وتضعهم فى حجمهم.. على آخر الزمن «قطر تتمنى دائمًا العافية والخير لمصر وشعبها».. إحنا آسفين يا تميم، فعلا اللى اختشوا ماتوا.