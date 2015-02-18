أغرب رد فعل على العملية الإرهابية الأخيرة التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى ضد شهداء الوطن المصريين هو رد الفعل الأمريكى، فأولاً تعمد البيت الأبيض إغفال أن ضحايا هذه العملية جميعاً مسيحيون، وأنه تم ذبحهم لكونهم مسيحيين، وقد شاهدت على الـ«يوتيوب» مقطعاً من أحد البرامج الحوارية فى التليفزيون الأمريكى يؤاخذ البيت الأبيض على إخفاء هذه الحقيقة، وقال مقدم البرنامج: «لقد وصف الإرهابيون أنفسهم الضحايا المصريين بأنهم (قوم الصليب)، وكان ذلك باللغة الإنجليزية، فلماذا إخفاء هذه الحقيقة؟».

كذلك صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً بأن الولايات المتحدة لا تؤيد الضربات الجوية المصرية ضد ما وصفه بـ«الميليشيات الإسلامية» فى ليبيا، والتى لم يسمها صراحة «داعش» التى من المفترض أن واشنطن تقود حرباً ضدها.

وقال المتحدث الرسمى جون كيربى، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، إن قيام الولايات المتحدة بضرب أهداف محددة فى كل من العراق وسوريا «مختلف» عما قامت به مصر، لأن الضربات الأمريكية كانت تستهدف نقاطاً معينة، كما أنها لم تكن تحركاً أمريكياً فردياً، وإنما تمت بطلب وبالتنسيق مع السلطات المحلية فى العراق.

ثم قال متحدث وزارة الدفاع «إننا نثنى الدول الأخرى عن التدخل فى المسألة الليبية عسكرياً، لأننا نرغب فى أن تحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وليس عن طريق العنف».

ولا شك أن مثل هذا الموقف الأمريكى الغريب يثير الحيرة ويدعو لكثير من التساؤلات، فمن المفترض أن الولايات المتحدة فى حالة حرب ضد داعش، وقد دعت إلى تحالف لهذا الغرض، فهل كانت جادة فى ذلك أم لا؟ وإذا كانت جادة ألا تكون أى ضربة لمخازن سلاح داعش ولمواقع تمركزه دعماً لهذه الحرب؟

ثم الزعم بأن ما قامت به مصر يختلف عن العمليات العسكرية الأمريكية فى العراق وسوريا، لأن تلك الأخيرة كانت موجهة لأهداف محددة، ولأنها لم تكن عملية من طرف واحد، يثير تساؤلات كثيرة حول الهدف من تلك المخادعة الواضحة، فالعملية المصرية استهدفت هى الأخرى مواقع محددة كانت مرصودة سلفاً، ثم إنها تمت بالتنسيق مع السلطات الشرعية فى ليبيا، بل وبترحيب منها، فلماذا لا تريد الولايات المتحدة أن يتصدى أحد للفوضى الإرهابية القائمة فى ليبيا؟

ثم لمصلحة من إخفاء هوية الضحايا المصريين؟ هل يخشى البيت الأبيض تعاطف الأمريكيين مع الضحايا المصريين؟

إن هذا الموقف الغريب يكشف الغطاء عن حقائق لم تعد خفية حول حقيقة الدور الأمريكى فى نشر الفوضى عن طريق الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى الدول العربية.

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