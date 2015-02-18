تموجات الثورة

الأشياء صور للأفكار. فقد أخذ الأدباء الأشياء الملساء صورا للأفكار والدول الناعمة، والأشياء الخشنة صورا للأفكار والدول العنيفة. وتعدد الصور بتعدد المناظر الطبيعية. فالثورة لها تموجاتها أو أمواجها. والفرق بينهما أن التموجات هى الحركة بين الأمواج، وهو المقصود. فى حين أن الأمواج هى الأمواج ذاتها. وهو الثبات بين الحركة. وهو المقصود من الأغنية الشهيرة «والموجة بتجرى ورا الموجة عايزة تطولها»، ولكن هذه المرة ليس من أجل «تضمها وتشتكى حالها من بعد ما طال السفر» بل من أجل تضمها لتقضى عليها بعدما طال الانتظار. وهو ما سماه الجغرافيون المد والجذر. وهو ما تم فى مصر منذ يناير 2011 حتى الآن على مدى أربع سنوات. وهو ما عناه عامة الناس بأن الثورة بين مد وجذر، بين ارتفاع وانخفاض أو ما عناه بعض النخبة بأن الثورة قادمة، مازالت تبحث عن طريقها. إنما هى فى حالة جذر فقط، عكس ما تشعر به العامة من حالة إحباط بأن الثورة جاءت وضاعت لأن الثوار لم يستطيعوا المحافظة عليها. والثورة مرة معك ومرة ضدك. الثورة لحظة فى التاريخ لا تتكرر، علامة على مرحلة، بداية ونهاية توصف من خلالها فلسفات التاريخ. مراحلها طويلة الأجل مثل الثورة الأمريكية، والثورة الفرنسية، والثورة المصرية فى يناير 2011. وبعدها تنشأ تموجاتها قبل أن تستقر وتهدأ.

وهذا ما حدث بالنسبة للثورة المصرية. فمنذ أن اندلعت فى يناير 2011 مازالت تسير فى تموجات لم تستقر بالرغم مما يبدو عليها من استقرار. فالثورة لا تعنى فقط الجماهير فى الشوارع والميادين بل أيضا مدى الغضب المكتوم فى النفوس، متى ينفجر؟ فبعد أن اندلعت فى 25 يناير 2011 على غير قصد بمطلب شعبى صغير تدحرج المطلب من يناير حتى فبراير حتى أصبح «الشعب يريد إسقاط النظام». وبدأ النظام يتساقط تدريجيا بالتنازل عن العرش وتعيين نائب رئيس إلى تحويل سلطات الرئيس وتحويلها إلى المجلس العسكرى. وأخذت الثورة مزيدا من الثقة بنفسها دفعت المجلس العسكرى للاندفاع نحو انتخابات رئاسية ثم برلمانية حتى يكتمل الشكل الدستورى للبلاد. وأصبح لها أول رئيس مدنى منتخب، وأول برلمان غير مزيف منتخب ليست الأغلبية فيه للرئيس المخلوع، والأغلبية فيه للرئيس المنتخب لا تزيد على 2% بدلا من 99.9% التى أصبحت أضحوكة فى صف الديمقراطيات العالمية، مع برلمان لا حرج فى أنه مزيف بأغلبية مماثلة.

واستمر هذا البرلمان الرئاسى المنتخب لمدة عام، وهذا الرئيس المنتخب معه لمدة عام أيضا سيئين التصرف. فلم يصبحا الحاضنة السياسية الوطنية لباقى التيارات. ولم يعطوها مساحة كافية فى الحياة السياسية. وبدت السلطة الحقيقية قادمة من مكتب «الإرشاد» وهو بمثابة مكتب الحزب. وبدا الرئيس مجرد مستقبل لإملاءات. وبدأ الناس يضجون شيئا فشيئا من دكتاتورية دينية، أحادية الطرف. وتجتمع الأحزاب والاتجاهات السياسية المعارضة فى ليلة 30 يونيو كحركة شعبية أيدها الجيش فى 3 يوليو وقام بتغيير النظام لحماية البلاد من حرب أهلية شائعة فى كل الأقطار العربية المجاورة. هى ثورة جديدة أو ثورة تصحيح عند من قام بها. وهى انقلاب عند المنقلبين عليهم، الخارجين من القصر إلى سجن مصر. ووجد قوم أنفسهم من ثمانين عاما فى السجن إلى عام واحد فى القصر عودا إلى السجن مرة أخرى. وأصبحت مصر تتنفس برئة واحدة بدلا من أن كانت تتنفس بالرئة الأخرى. وسال الدم بين الفريقين. واندلعت المظاهرات فى الشوارع حتى العام الثانى، وبدت الدولة تسير على ساق واحدة، الساق الأخرى. وترى العالم بعين واحدة، العين الأخرى. وحدث استقطاب حاد فى البلاد. وتحول العدو من الخارج إلى الداخل، ومن الاحتلال إلى الإرهاب، ومن إسرائيل إلى الإخوان. ونسيت الثورة المبادئ الأربعة التى قامت لها بل انقلبت ضدها. فتحول العيش إلى غلاء الأسعار، والحرية إلى مزيد من الاعتقالات، والعدالة الاجتماعية إلى مزيد من التفاوت الطبقى، والكرامة الإنسانية إلى مزيد من استعمال القوة والانتقام والثأر بدلا من القانون. وسادت أربعة مبادئ مضادة، البطاقة التموينية، والاعتقال، ورأس المال، وخرق حقوق الإنسان.

وفى نفس الوقت الذى تمت فيه الدعوة إلى التحول من المجتمع الدينى إلى المجتمع المدنى تمت فيه عسكرة المجتمع فى الخدمات التموينية وشق الطرق. وأصبح الجيش هو الموزع الرئيسى للمجتمع فى الماء والصرف الصحى والكهرباء والغاز والبترول والإسكان. فالجيش لخدمة المجتمع. وهو المدافع عن أمنه واستقراره ضد العدو الداخلى وهو الإرهاب. وبدلا من هروب المواطن من الجندية فى الماضى أو دفع الجهادية فإنه يتمنى الاستشهاد فى سيناء. وأصبحت سيناء ميدان حرب، يستشهد فيها المواطنون، لا فرق بين عسكرى ومدنى. وكم من السنوات قيل عن أن تعمير سيناء هو خير دفاع عنها. وخمسة ملايين من المصريين عمال وفلاحين وطلاب قادرون على الدفاع عنها من خلال المدن الجديدة. وبدلا من محاولات فصلها عن شرق الوادى تصبح بطن الوادى والممر منها إلى الشرق، والممر بين أفريقيا وآسيا. وفيها تجلى الله لموسى. فهى الرابط الأفقى والرابط الرأسى فى آن واحد. إن مصر وسيناء مذكوران فى القرآن الكريم كبقعة جغرافية ينمو منها عالم جديد. يتصارع فيها فرعون وموسى من أجل كلمة الحق.

وبالرغم من كل هذا الحشد العسكرى والأمنى، مازال الابن يقتل أباه، والأب يقتل ابنه. ويقتل أمه. والأم تقتل ابنتها. وكلما زاد الحشد العسكرى زاد عدم الإحساس بالأمن وعدم الاطمئنان، واستدعاء الثورة منذ أربع سنوات. فيحدث الإحباط. ويتبادر السؤال: إذا كان خط الثورة ضد الدولة الدينية لصالح الدولة المدنية فلماذا ليس ضد الدولة العسكرية؟ ويشتد الإحباط عندما يبرز النظام القديم بأعمدته السياسية والمالية. فقد سقط رأس النظام ولم يسقط جسده. ويحاول هذا الجسد أن يجد له رأسا آخر من النظام الجديد. والإعلام جاهز للهدم والبناء. والجاهزون مستعدون لأى نظام. ورجال الأعمال هم فى كل نظام لا يتغيرون. والثوار إما هاجروا إلى الخارج أو هاجروا إلى الداخل، إلى المعتقل أو فى حالة من الإحباط يقبلون تموجات الثورة وتقلباتها. ويتساءلون: فى أى مرحلة من التاريخ هم يعيشون، وفى أى موجة من تموجات الثورة هم يصطرعون؟ هل أتت الثورة وانتهت أم مازالت قادمة وأن ما ظهر إن هو إلا تموجات ثورة أكبر تتعلم من الثورة التى انقضت. ويتربى فيها الوعى التاريخى الذى يتعلم من التموجات الثورية السابقة. متى الحدث التاريخى البوسعيدى الذى يفجر الثورة القادمة، ومصر حبلى بها؟ «إن معظم النار من مستصغر الشرر».