أزمة البوتاجاز تتفاقم بالمحافظات والأسطوانة بـ80 جنيهاً فى سوهاج

تفاقمت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، أمس، ففى سوهاج، وصلت سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 80 جنيها، ما جعل المواطنين يستغيثون بالدكتور أيمن عبدالمنعم، المحافظ، لسرعة إيجاد حل للأزمة، وقال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه سوف يتم ربط أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات التموينية لتحجيم الأمر على تجار السوق السوداء. وقال محمد عبده عبدالحليم، أحد المواطنين بقرية عنيبس بمركز جهينة إنه اشترى أسطوانة البوتاجاز المنزلية بـ80 جنيهاً من أحد تجار السوق السوداء بمدينة طهطا.

وفى كفرالشيخ، فشل مسؤولو وزارة التموين فى إيجاد حلول لأزمة البوتاجاز، ووصل سعر الأسطوانة لأكثر من 30 جنيها. وقال سامى عوض، من الأهالى، إن أسطوانة البوتاجاز اختفت تماماً، وتأتى سيارات النقل المحملة بعد منتصف الليل، ويتم توزيعها سراً بأكثر من 30 جنيهاً للأنبوبة.

وفى مركز الرياض، قال حسن عبدالله، إن مزارع الدواجن هى السبب، حيث يستخدمون الأسطوانات المدعمة وتسببوا فى رفع سعرها. وفى مركز فوه، قال صلاح هيثم إن الأزمة تفاقمت ولم نجد الأسطوانات بالسوق، وليس أمامنا إلا العودة مرة أخرى لاستخدام «الكوانين» لطهى الأطعمة والتدفئة.

وفى الدقهلية، تجمهر العشرات من أهالى مدينة المنصورة أمام سيارة النجدة، للمطالبة بالحصول على أنبوبة البوتاجاز بعد عدم وصول سيارة الأنابيب. وأكد عبدالرحمن السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن سبب الأزمة فى مدينة المنصورة أن أهالى القرى الذين يحضرون للمدينة للحصول على البوتاجاز. من جهة أخرى، هدد العشرات من أهالى قرية كفر بهيدة، التابعة لمركز ميت غمر، بالاعتصام بأنابيب البوتاجاز أمام مبنى محافظة الدقهلية، احتجاجاً على عدم وصول الأنابيب إلى قريتهم منذ 15 يوماً ولجوئهم لاستخدام الـ«الكانون».

وتقدم محمد الحسينى إبراهيم العشرى من أهالى القرية بشكوى للمحاسب حسام الدين إمام يطالب فيها بالحصول على أنبوبة، مؤكداً أن منزله بلا أى وسيلة للطهى وأنه ترك أنبوبة البوتاجاز خاصته لدى المستودع من 15 يوماً ولم يحصل عليها ممتلئة منذ ذلك الحين.

وفى قنا، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، المحافظ، أنه تم طرح 29 ألف أسطوانة بوتاجاز للقضاء على أزمة نقص الأسطوانات.

وأضاف أن لجان المتابعة تقوم بالمرور على جميع المستودعات، ومراجعة سجلاتها واتخاذ كافة الإحراءات القانونية حال وجود نقص أو عجز فى الكميات ضد المتلاعبين بالأسواق.

وأوضح أن سبب شعور المواطن بالأزمة هو عدم توافر الغاز الصب لتعبئة البوتاجاز، مؤكداً أنه يتم جلب كميات إضافية منه لتوفير الأنابيب بالكميات اللازمة بمختلف المناطق.

وفى دمياط، أحبطت مباحث التموين بالمحافظة محاولة تهريب 67 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتجارية مدعمة، قبل بيعها فى السوق السوداء بمحافظة الدقهلية.

تم التحفظ على الأسطوانات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.