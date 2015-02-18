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غلق التقدم لوظائف «الأوقاف» القيادية الخميس

  • مصر
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وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مد فترة التقدم للوظائف القيادية بالوزارة يوما واحدا تنتهى الخميس، استجابة لبعض راغبى التقدم من المحافظات الحدودية والنائية الذين لم يتمكنوا من الحضور لظروف خارجة عن إرادتهم.

وأعلنت الوزارة عن أسماء من عليهم التوجه لتوقيع الكشف الطبى بمستشفى الدعاة بمنطقة الجديدة من المتقدمين لمسابقة العمال بـ «الأوقاف» الأحد المقبل، ونشر باقى الأسماء وأيام الكشف تباعًا، وأنه لن يعتد بأى كشف خارج هذا المستشفى. وحذرت من الذهاب إلى المستشفى أو أى مكان آخر لغير الأسماء المحددة فى هذا اليوم، حيث إنه لن يتم توقيع الكشف الطبى إلا على المنشورة أسماؤهم فقط، وحال توقيع الكشف الطبى بالمخالفة فالوزارة لا تعتد به.

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