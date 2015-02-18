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السيسي لرئيسي وزراء اليونان ومالطا: يجب دعم مؤسسات ليبيا الرسمية

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تلقى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، الذي قدّم العزاء لمصر، قيادةً وحكومة وشعبا، في المواطنين المصريين الأبرياء الذين سقطوا ضحايا العمل الإرهابي الغاشم في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن رئيس الوزراء اليوناني أعرب عن إدانة بلاده الشديدة لذلك العمل الإرهابي الآثم، مؤكداً تضامن اليونان مع في مواجهة الإرهاب، ومنوهاً إلى أن بلاده تقدر الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية، أخذا في الاعتبار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والتقارب الجغرافي مع منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن البعد المتوسطي في العلاقات بين مصر واليونان.

كما تلقى الرئيس اتصالا هاتفيا من جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، الذي أعرب عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الآثم الذي راحضحيته عدد من أبناء مصر الأبرياء على يد تنظيم داعش في ليبيا، مؤكدًا تضامن مالطا مع مصر ووقوفها بجانبها في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأعرب عن خالص تعازيه للرئيس وللشعب المصري ومواساته لأسر الضحايا، مشددًا على ضرورة حماية سيادة ليبيا والعمل على استعادة الأمن والاستقرار اللذين يتعرضان لتهديد حقيقي ليس فقط في ليبيا ولكن في إقليم البحر المتوسط ككل.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن شكره لرئيسي وزراء اليونان ومالطا اللذين عبرا عن مساندة بلادهما لمصر، منوهاً إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، ومؤكدًا على الاهتمام الذي توليه مصر لدحر الإرهاب في ليبيا باعتبارها دولة جوار جغرافي مباشر لمصر، فضلاً عما سيسهم به تحقيق الأمن فيها من إرساء لأمن واستقرار الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

وأكد الرئيس أيضًا أهمية دعم ومساندة المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة الشرعية، وكذلك الجيش الوطني الليبي، مع ضرورة منع تدفق الأسلحة من جانب بعض الأطراف الإقليمية إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا، كما أشار إلى روح المودة والصداقة الحقيقية التي تجمع بين مصر وكل من اليونان ومالطا.

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