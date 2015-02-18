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تخصيص قطعة أرض بجامعة الأزهر لمجلس حكماء المسلمين

  • مصر
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أعلن الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، عن اتخاذ مجلس الجامعة قرارا بتخصيص قطعة أرض لصالح الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس جامعة الأزهر، الأربعاء، إن «المجلس لم يعرض أو يناقش تسكين المدن الجامعية أو فصل طلاب جدد».

وأشار «عزب» إلى أن مجلس الجامعة اعتمد خلال اجتماعه بكلية اللغة العربية بفرع الدراسة ما يزيد على 30 قرار تعيين وترقية عضو هيئة تدريس وعضو معاون وقبول عدد من أعذار الأساتذة.

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