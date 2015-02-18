المسرح القومي يغرق في المشاكل بعد شهرين من افتتاح محلب

قالت مصادر داخل البيت الفنى للمسرح إن هناك العديد من المشاكل داخل المسرح القومى الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يوم 20 ديسمبر الماضى، منها عدم تسليم الشركة القائمة بأعمال الترميم والتطوير المسرح رسميا للبيت الفنى حتى الآن، ووجود رشح مائى فى غرف الممثلين، وعلى رأسها غرفة الفنان على الحجار، بطل عرض «بحلم يا مصر»، ووجود عطل فى الأسانسير والعديد من الفتحات الموجودة فى سور المسرح، والتى تعرضه للهجوم والخطر الخارجى فى أى وقت، وكل ذلك بجانب عدم التجهيز لعروض جديدة فى الفترة المقبلة أو وجود خطة واضحة مع مجلس أمناء المسرح.

وقال يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومى: «فى البداية لا أدافع عن أشخاص ولا أخطاء، ولكن هناك بعض الجوانب الخفية على البعض، فمثلا الجزء الخاص بتسليم الشركة القائمة بالأعمال فى المسرح لا يوجد ما يعوقنا من التسلم، ولكن وجدنا أن هناك بعض الملاحظات التى ظهرت أثناء التشغيل على أرض الواقع، ونحن حريصون على أن نتأكد من أن كل المواصفات المطلوبة تم تنفيذها، وهى المواصفات الخاصة بالإضاءة وميكانيزم المسرح والتكييفات والجزء الخاص بالآثار والدفاع المدنى، لأنه لابد أن تتسلم اللجان كل فرع على أكمل وجه». وأشار إسماعيل إلى أن الأسانسير المعطل ضمن المشاكل التى ظهرت مع بداية التشغيل، وأنه تم إبلاغ الشركة بأن السبب فى ذلك أنهم تركوه فترة طويلة قبل التشغيل، موضحا أن هذا لم يعف الشركة من المسؤولية، وتمت مطالبتها بتغيير جميع الأسانسيرات، لأنها مسؤولة ومشرفة على التشغيل لمدة سنة كاملة.

وأكد أنه بالفعل كان هناك بعض المياه التى تسربت إلى غرف الممثلين بسبب انقطاع المياه لفترة، حيث ترك أحد العمال صنبور ماء مفتوحا بالخطأ، ما جعل الماء يتدفق مع عودته مرة أخرى، وهذا لا يعتبر نشعا، لافتا إلى أنه رآه بعينه. وأضاف: «الفتحات الموجودة فى السور الخاص بالمسرح ما هى إلا شبابيك كانت قد صممت بهذا الشكل لكى يرى المارة الشكل الجمالى للمسرح، لكن بعد الظروف الأمنية أصبحت خطرا، وهو ما تم تداركه ومطالبة الشركة بعمل سور مغلق لحماية المسرح.