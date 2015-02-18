القيادات الشعبية والسياسية فى حفل تأبين “بيت العيلة” لشهداء ليبيا

نظم فرع” بيت العائلة” بالإسماعيلية حفل تأبين شهداء مصر بليبيا بنادي “المنتزه” بحضور قيادات بيت العائلة بحضور الشيخ

عبدالرحمن محمود ونيافة اأنبا مكاريوس والدكتورة سماح جاد و نبيل مالك وأحمد سعيد كيلانى وجميع أعضاء “ببت العائلة”.

وأكد المشاركون بحفل التأبين وقوفهم خلف القوات المسلحة المصرية والرئيس السيسي فى معركتهم ضد الإرهاب.

وأشادوا بثأر القوات المسلحة لدماء شهداء الوطن ،مطالبين العالم بالاستماع للرئيس السيسي الذى حذر مراراً وتكراراً من خطر

الإرهاب الدولى واتخذا موقف حاسم ضده،ووقف المشا ركون دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وشارك فى حفل التأبين القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من التكتلات الشبابية التى هتف أعضاءها “تحيا مصر”.