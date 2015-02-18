ولي ولي العهد السعودي يلتقى سفير مصر بعد يوم من مباحثاته مع أمير قطر

استقبل الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد السعودي، بمكتبه في الرياض، اليوم الأربعاء، سفير مصر لدى المملكة، عفيفي عبدالوهاب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه “جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين”. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.