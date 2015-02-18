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ولي ولي العهد السعودي يلتقى سفير مصر بعد يوم من مباحثاته مع أمير قطر

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ولي ولي العهد السعودي يلتقى سفير مصر بعد يوم من مباحثاته مع أمير قطر ولي ولي العهد السعودي يلتقى سفير مصر بعد يوم من مباحثاته مع أمير قطر

الأمير محمد بن نايف

استقبل الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد السعودي، بمكتبه في الرياض، اليوم الأربعاء، سفير لدى المملكة، عفيفي عبدالوهاب.

وقالت وكالة الأنباء إنه “جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين”. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

يأتي اللقاء بعد يوم من مباحثات بين ولي ولي العهد السعودي الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر خلال زيارة الأخير للسعودية، أمس، في ثان لقاء يجمع بين الرجلين خلال نحو أسبوع، بعد لقاء جرى خلال زيارة الأمير محمد بن نايف للدوحة في 10 فبراير الجاري.

ويرأس الأمير محمد بن نايف مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يتولى رسم سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والأمني.

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