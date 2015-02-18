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أعضاء بـ«مصر القوية» يتهمون الإخوان بالسيطرة على مفاصل الحزب

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حزب مصر القوية

حزب القوية

ادان عدد من أعضاء أمانتى حزب مصر القوية بمحافظتى سوهاج وقنا فى بيان صحفي محاولة لفرض القرار الإخوانى على مفاصل الحزب والزج بة لتحقيق اهداف معينة وبالمخالفة للائحة الحزب التى تنص على أنة حزب وسطى مدنى يسعى الى التشاركية.

وجاء ذلك بعد انتخابات الهيئة العليا فى المؤتمر العام للحزب حيث رائ  بعض الأعضاء أن تلك الانتخابات ينتقصها الشفافية وأنها شهدت ما يسمى بتربيطات من قبل بعض أعضاء المكتب السياسى السابق مع أشخاص بعينهم من أجل إنجاحهم فى انتخابات الهيئة العليا للحزب لإحكام السيطرة الإخوانية على صنع القرار داخل الحزب.

وأاضف البيان :” تحول الامر إلى مايشبة الاختيار وليس انتخاب حر ونزية ، ما تسبب فى إسقاط محافظات بأكملها من المشهد وتسبب فى إنجاح أمانات بشكل كامل بنسب تتعدى 80% من مرشحيها”.

وقال  محمد ناصر أمين صندوق حزب مصر القوية بسوهاج إن تلك الانتخابات أقصت الصعيد من الهيئة العليا، كما شهدت تلك الانتخابات نجاح بعض المرشحين للهيئة العليا على الرغم من عدم حضورهم المؤتمر العام للحزب.

 

 

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